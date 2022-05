Německo podpořilo unijní embargo na dovoz ruské ropy, Maďarsko je proti

Německý ministr hospodářství Robert Habeck před týdnem řekl, že Německo by se už teď dokázalo bez ruské ropy obejít.

„V Evropské unii podporujeme to, abychom se v šestém sankčním balíku EU společně rozhodli pro zastavení (dovozu ruské) ropy,“ řekla Baerbocková o možném zablokování dodávek ropy z Ruska. Zdůraznila, že přípravy na provoz bez ruské ropy jsou v plném proudu, a dodala, že odvolávání sankcí proti Moskvě bude myslitelné teprve po úplném stažení ruských vojáků z Ukrajiny.

Německý ministr hospodářství minulý týden v úterý prohlásil, že možné zastavení dodávek ropy z Ruska by už pro Německo nebylo katastrofou, neboť podíl této ropy na spotřebě suroviny v Německu se během několika týdnů podařilo snížit z 35 na 12 procent. Ministr ale upozornil, že odmítnout ruskou ropu by mohlo vést ke zdražování.

Na svém odmítavém postoji k embargu ale dál trvá Maďarsko. „Postoj Maďarska ohledně jakéhokoliv embarga na ropu a plyn se nezměnil: my to nepodporujeme,“ sdělil na dotaz agentury Reuters mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács.

To, že unijní země nemají na embargo stejný názor, dnes na tiskové konferenci uznal i německý ministr hospodářství. „Ostatní státy se ještě nepřiblížily nezávislosti na ruské ropě jako Německo, to musíme respektovat,“ řekl Habeck. Berlín tak podle něj nechce u spojenců v unii způsobit ekonomickou katastrofu. „Zda embargo bude, to nevím,“ řekl.

Habeck dodal, že embargo by mohlo vést ke globálnímu zvýšení cen ropy, ze kterého by v konečném důsledku mohl těžit ruský prezident Vladimir Putin. „Budeme o tom dnes hovořit,“ řekl Habeck k dnešnímu jednání unijních ministrů energetiky.