Solární megaprojekty: pandí elektrárna či farma o výkonu pěti Temelínů

Mohammed Bin Rashid Al Maktourn solar park (Spojené arabské emiráty)

1 Muhammad Bin Rašíd Al Maktúm Solar Park

Země: Spojené arabské emiráty

Budoucí největší solární park na světě vznikající v samotném srdci pouště poblíž Dubaje má mít 77 kilometrech čtverečních. Nese jméno po premiérovi a víceprezidentovi Spojených arabských emirátů (SAE). Výstavba tohoto obřího projektu, jehož třetí fáze má být dokončena v roce 2020, vyšla podle tamního energetického regulačního úřadu (DEWA) na 13,6 miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 311 miliard korun. Po dokončení čtvrté fáze v roce 2030 by elektrárna měla mít výkon pět tisíc megawattů. Pro srovnání je to zhruba výkon pěti temelínských bloků. Solární park by měl zásobovat 1,3 milionu domácností.