K lékaři za rok a hotovka za půl hodiny. Německo trápí nedostatek pracovní síly

Je všední letní den v bavorském příhraničí na německé straně Šumavy. Česká rodina právě zastavuje na náměstí jednoho ze zdejších turistických měst a pár minut po dvanácté vstupuje do místního řeznictví. Majitelé provozují i restauraci, takže se u pultu dá objednat polední menu s sebou. Ještě přednedávnem prodavačka odešla do zázemí podniku a během chvilky přinesla hotová jídla. Tentokrát ne.

Čekací doba na „hotovku“ bude minimálně třicet minut. Důvod? Kuchyně nezvládá, není, kdo by vydával obědy. Nedostatek pracovních sil čím dál tím tvrději dopadá na německou ekonomiku. Ke všem problémům, které přinesla pandemie a posléze ruská agrese na Ukrajině, přibyla nyní další významná komplikace, jež brzdí oživení německého hospodářství. Jenže zaměstnance prostě není kde brát.

„Postihuje to snad všechna odvětví od gastronomie přes zdravotnictví, školství, výrobu, IT až po sektor služeb. Není patrně segment, který by masivní nedostatek pracovních sil neřešil,“ uvádí pro MF DNES Johannes Karasek, mluvčí Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska.

Podle údajů Spolkového úřadu práce bylo v Německu v červnu na 877 tisíc volných pracovních pozic. „Množství nahlášených volných míst je nadále velmi vysoké navzdory tomu, že aktuálně nepřibývají takovým tempem,“ vysvětluje Vanessa Thalhammerová z tiskového oddělení. Před deseti lety ve shodném měsíci přitom bylo na německém pracovním trhu „pouhých“ 499 tisíc volných pracovních pozic.

Termíny u lékařů za rok

Nedostatek lidí na trhu práce se začíná velmi silně promítat i do každodenního života Němců. Tak například zdravotnictví. Podle veřejnoprávní vysílací stanice Der Bayerische Rundfunk už ukončují svoji činnost některé sociální a pečovatelské domy. Důvodem je chybějící ošetřující personál.

Německý trh práce v číslech 877 tisíc volných míst bylo v červnu podle úřadu práce.

10,45 eura je v Německu minimální hrubá hodinová mzda.

5,2 % dosáhla v červnu nezaměstnanost v Německu.

Také Bavorský červený kříž, který provozuje rozsáhlou síť zdravotní záchranné služby, se nachází kvůli pandemii personálně ve velmi komplikované situaci. „Chybějí nám lidé. Pacienti se mohou spolehnout na to, že když budou potřebovat, záchranka přijede. To se nemění. Ale aby to tak mohlo nadále fungovat, musíme vynaložit obrovské úsilí jednotlivců a saháme k nouzovým řešením,“ uvedl pro kanál BR24 mluvčí zdravotnické organizace Sohrab Taheri-Sohi.

Objednací doby u lékařů se mezitím neúnosně prodlužují. „Volala jsem do Pasova, abych si domluvila termín kontroly na sonografii. Nejdříve jsem čekala přes dvacet minut na telefonu, v němž mi automat oznamoval, že z důvodu nedostatku personálu může být čekací doba na spojení delší a že mám vydržet. Když jsem se dostala konečně na řadu, sestra mi nabídla nejbližší možný termín za osm měsíců,“ říká devětačtyřicetiletá Caroline Pappertová. „Ale už jsem zvyklá, termín u kožní lékařky musím domlouvat minimálně půl roku dopředu,“ doplňuje matka dvou dětí.

Potíže mají e-shopy i firmy

Problém s nedostatkem pracovníků se netýká jen kvalifikovaných pozic lékařů, ale třeba i zaměstnanců v e-shopech. Řada německých internetových obchodů nabízí při objednávce upozornění, že dodací lhůty se vlivem chybějícího personálu mohou výrazně prodloužit.

Neobvyklým jevem nejsou ani e-maily, v nichž obchod zákazníka upozorňuje, že zboží bude dodáno se zpožděním. „Už několikrát se mi za posledních pár měsíců stalo, že obchod mi poslal elektronicky slevový kód jako omluvu za zpožděnou dodávku,“ potvrzuje prohlubující se nepříjemný trend Katrin Grasseckerová.

Problémy se zaplněním volných pozic hlásí i firmy. Knaus Tabber, jeden z nejvýznamnějších producentů obytných vozů na světě zaměstnávající okolo 3 500 lidí, který sídlí v příhraničí v Dolním Bavorsku, inzeruje na svém portále desítky neobsazených míst.

Stejně je na tom bavorský provozovatel lázeňských komplexů Therme Erding. „Aktuálně urgentně sháníme plavčíky, technické pracovníky, potřebujeme recepční, front office pracovníky v hotelu, hledáme elektrikáře, instalatéry a další,“ řekl v rozhovoru MF DNES ředitel firmy Marcus Maier.

„Teď po pandemii je to opravdu špatné. A nejen u nás. Vím o řadě restaurací v Bavorsku, které v pondělí a v úterý mají zavřeno, nebo o hotelech, které mají jeden den v týdnu volno. Jednoduše nemají personál,“ dodává.

Údržbář pod 30 eur na hodinu?

Ani zahraniční pracovníci Německo v současné personální krizi nespasí. V gastronomickém a hotelovém segmentu je situace téměř vyhrocená, a to hlavně kvůli neatraktivní pracovní době včetně směn, práce o víkendech a svátcích. Svůj podíl na tom mají nicméně i nízké mzdy.

Podle průzkumu spolkového hotelového a restauračního svazu DEGOHA z počátku letošního června více než šedesát procent provozů v tomto segmentu hledá odborné nebo pomocné pracovní síly. A to navzdory skutečnosti, že podíl zahraničních pracovníků se v sektoru pohybuje okolo 35 procent.

„V žádné jiné branži není toto číslo tak vysoké,“ tvrdí ředitelka svazu Ingrid Hartgesová. Zatímco dříve zahraniční pracovníci zastávali v Německu bez problémů řadu důležitých základních profesí, uklízečkami počínaje a zedníky konče, v současnosti mají vyšší nároky.

„Potřebujeme údržbáře do bytu. Na základě inzerátu v jedné lokální skupině na sociálních sítích se nám přihlásil jeden zájemce, ale chce minimálně 30 eur na hodinu, jinak se prý nepřijede ani podívat. A uklízečka, kterou hledá kamarádka, na nabídku 15 eur čistého na ruku ani neodpověděla,“ uvádí Corinna Sterlová, majitelka bytu v malém turistickém městě v bavorském příhraničí.