Zkrácené úvazky budou atraktivnější. Jaká novinka se chystá?

V některých západoevropských zemích pracuje na zkrácený úvazek téměř každý třetí zaměstnanec. Pro studenty je to ideální způsob přivýdělku při škole, pro rodiče možnost zvládnout zároveň péči o malé děti a kariéru a pro starší zaměstnance se zdravotními problémy šance na prodloužení profesního života. O zkrácení pracovního úvazku může zažádat každý zaměstnanec a záleží ovšem na zaměstnavateli, zda mu vyhoví.

„Na zkrácený úvazek mají podle zákoníku práce nárok těhotné ženy, osoby pečující o dítě mladší 15 let nebo osoby pečující o jinou osobu, která je závislá na cizí pomoci,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Zaměstnavatel může žádost těchto pracovníků odmítnout pouze z vážných provozních důvodů, například tehdy, kdy se jedná o těžko nahraditelnou pozici nebo pozici s velmi úzkou specifikací.

Výhody rozšíření zkrácených úvazků

Vyšší nabídka zkrácených úvazků na trhu práce má pozitivní vliv na ekonomiku, protože se zvyšuje zaměstnanost a současně stoupá počet spokojených zaměstnanců. Efektivita práce zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek je mnohdy znatelně vyšší než při práci na plný úvazek. Někteří mladí a talentovaní zaměstnanci od určitého finančního ohodnocení upřednostňují více volného času než růst měsíční mzdy.

„Nabízením zkrácených úvazků mohou firmy získat kreativní, loajální a výkonné zaměstnance,“ dodává Gabriela Ivanco.

Nižší sociální pojištění od příštího roku

Vládní legislativní novela počítá se snížením sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance při splnění zákonných podmínek o 5 %. V případě úspěšného legislativního procesu by měla platit již od příštího roku. Pro zaměstnavatele tedy bude výhodnější nabízet zkrácené úvazky a budou tento typ pracovního poměru nabízet častěji.

Možnost úspory na sociálním pojištění se však bude vztahovat jenom na některé případy, například na zaměstnance starší 55 let, zaměstnance pečující o děti do 10 let nebo zaměstnance se zdravotním postižením. Zkrácený úvazek bude muset činit 8 až 30 hodin týdně.

„Při výpočtu čisté mzdy při práci na zkrácený úvazek k žádné změně nedojde, i zaměstnanci pracujícímu na zkrácený úvazek bude odváděno 6,5 % z hrubé mzdy na sociální pojištění,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Žádný vliv na důchod nebo nemocenskou

Měsíční částka nemocenských dávek nebo státních důchodů závisí na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Počet odpracovaných hodin na zkrácený úvazek tedy nehraje roli, rozhodující je dosažená hrubá mzda.

„Zatraktivnění zkrácených úvazků pro zaměstnavatele tedy nebude mít negativní vliv na budoucí důchodové nároky nebo výpočet mateřské či nemocenské,“ uzavírá Gabriela Ivanco.