Světová ekonomika se vzpamatuje už koncem roku, soudí někteří odborníci

„Věříme v rychlé zotavení, vzhledem k nedávným pozitivním překvapením v datech o růstu a politických krocích,“ citovala z pololetního výhledu ekonomů agentura Bloomberg. Analytici Morgan Stanley sice očekávají hlubokou koronavirovou recesi, neměla by však trvat dlouho.

Za druhé letošní čtvrtletí počítají s meziročním propadem globálního HDP o 8,6 procenta, nicméně už začátkem příštího roku podle nich světová ekonomika poroste tříprocentním tempem. Svou relativně optimistickou předpověď opírají o zdůvodnění, že krizi nezpůsobily strukturální problémy v ekonomice a podpůrné kroky jednotlivých zemí byly adekvátní. Stimulace hospodářství vládami či centrálními bankami navíc jen tak neskončí.

„V rámci standardního scénáře předpokládáme, že na podzim přijde druhá vlna infekcí, ale bude zvládnutelná, dojde na selektivní izolace,“ napsali ekonomové. Ve své predikci kalkulují také s vakcínou proti koronaviru, jež bude podle nich široce přístupná do příštího léta.

Jiné instituce jsou však ve svých odhadech ekonomických dopadů pandemie střízlivější. Světová banka minulý týden předpověděla, že světová ekonomika se letos v důsledku koronavirové krize propadne o 5,2 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu předpovídal tříprocentní propad, koncem tohoto měsíce chce ale svou prognózu aktualizovat. Šéfka MMF Kristalina Georgievová už minulý měsíc signalizovala, že nová čísla budou horší.

Zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou ještě pesimističtější. Ve svém výhledu z minulého týdne počítají s letošním propadem světové ekonomiky o šest procent. To by překonalo všechny recese za posledních 100 let s výjimkou válečných roků. Pokud navíc přijde druhá vlna pandemie, vyčíslili ekonomové OECD propad až na 7,6 procenta.