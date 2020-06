Trump chce rozjet ekonomiku za každou cenu, ve hře je výstavba za bilion dolarů

Předběžná verze plánu připravovaná ministerstvem dopravy by podle zdrojů měla většinu peněz nasměrovat do tradiční infrastruktury, jako jsou silnice či mosty. Část peněz by však měla být vyhrazena také například na infrastrukturu pro mobilní sítě páté generace (5G).

Dosažení hospodářského oživení je důležité pro Trumpovu snahu o znovuzvolení v blížících se prezidentských volbách. Trump opakovaně hovoří o potřebě vyšších výdajů na infrastrukturu, letos v březnu například vyzval k investicím až za dva biliony dolarů do amerických silnic, mostů a tunelů.

Z plánu investovat bilion dolarů do infrastruktury není jasné, jak chce Trumpova administrativa tuto částku zaplatit, píše agentura Bloomberg. Američtí Demokraté už svůj plán investic tento měsíc představili. Jejich návrh počítá s 500 miliardami dolarů na infrastrukturu v průběhu pěti let.

Zdroj: thebalance.com (pro roky 2020 a 2021 jde o odhady)

Minulý měsíc americké ministerstvo financí uvedlo, že během druhého letošního čtvrtletí si na záchranné balíčky půjčí rekordní tři biliony dolarů. To je více než pětinásobek sumy, kterou si Spojené státy půjčovaly na vrcholu finanční krize v roce 2008. Navíc v prvním kvartálu si už ministerstvo půjčilo téměř půl bilionu a obdobnou částku si chce čtvrtletně půjčovat až do konce tohoto roku.



Ekonomika USA může klesnout o pětinu

Americká Sněmovna reprezentantů schválila koncem března podporu v celkové hodnotě 2,2 bilionu dolarů, což je nejrozsáhlejší soubor stimulačních opatření v historii Spojených států.

V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států podle údajů amerického ministerstva obchodu snížil v ročním přepočtu o 4,8 procenta. Ve druhém čtvrtletí se očekává ještě výraznější propad, který by podle některých odhadů mohl přesáhnout 20 procent.

Americká centrální banka (Fed) minulý týden předpověděla, že v celém letošním roce HDP klesne o 6,5 procenta. Zároveň uvedla, že také bude pokračovat v rozsáhlé podpoře domácí ekonomiky. V pondělí pak oznámila, že zahájí nákupy firemních dluhopisů v rámci dříve ohlášeného plánu, který má podnikům v době koronavirové krize pomoci získávat finanční prostředky na dluhopisových trzích.