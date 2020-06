V USA za týden přibylo 1,5 milionu nezaměstnaných. Podporu čerpá 21 milionů

Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že nově požádá o dávky v nezaměstnanosti 1,55 milionu lidí. Údaj o počtu nových žádostí za předchozí týden úřad zvýšil o 20 000 na 1,897 milionu.



Dávky v nezaměstnanosti tak v týdnu do 6. června pobíralo 20,93 milionu lidí. V předchozím týdnu jich bylo mírně více, a to 21,27 milionu. Sezonně upravená míra nezaměstnanosti, která zohledňuje pojištění proti ztrátě místa, v týdnu do 30. května činila 14,4 procenta.

V květnu v americké ekonomice překvapivě přibylo 2,5 milionu pracovních míst, což byl rekord. To posílilo názory, že americký trh práce má to nejhorší za sebou. Nárok na dávky v nezaměstnanosti má ale stále více než dvojnásobek lidí než na vrcholu hospodářské krize let 2007 až 2009.

Americká centrální banka Fed ve středu předpověděla, že hrubý domácí produkt Spojených států letos klesne o 6,5 procenta. Zároveň uvedla, že bude pokračovat v rozsáhlé podpoře domácí ekonomiky.