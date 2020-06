Dolar nevyhnutelně padne, jeho zlatá éra je u konce, varuje expert

Podle jeho předpovědi bychom mohli očekávat až 35procentní pokles oproti ostatním hlavním měnám. „Všechny problémy se postupně nabalují a pak to jde od deseti k pěti. V následujících letech budeme mít obrovský fiskální deficit,“ říká Roach, který mimo jiné vyučuje na prestižní univerzitě Yale.



Index amerického dolaru sice za poslední dva týdny vzrostl o více než jedno procento a v průběhu tohoto roku byla křivka relativně plochá a beze změn, avšak podle Roache není důvod usínat na vavřínech. „Národní míra úspor bude pravděpodobně klesat a dostane se do zápornějších hodnot, než v jaké se kdy Spojené státy či jiná vyspělá ekonomika kdy nacházela,“ varuje ekonom.

Kurz dolaru.

Zásadní roli podle něj hrají i další vlivy. „Současně se všemi ostatními problémy se USA deglobalizuje a odřezává se od zbytku světa. Je to smrtelná kombinace,“ říká pesimisticky Roach.

Otázkou je, zda půjde dolar dolů rychle, anebo pomalu a pozvolna. Podle Roache by však měla platit spíše první varianta, expert odhaduje dobu jednoho roku až dvou let. „Pád je nevyhnutelný, investoři by to neměli podceňovat,“ říká.

„Bude to mít negativní vliv na finanční aktiva Spojených států,“ vysvětluje Roach. „S tím, že dodáváme do USA dražší zboží ze zahraničí musíme očekávat vyšší míru inflace a negativní dopad tohoto fenoménu na úrokové sazby,“ dodává.

Roach se obává, že pád měny by mohl vyvolat stagflační krizi, se níž se Amerika potýkala na konci sedmdesátých let. V této době totiž velmi prudce stouply ceny, zatímco ekonomický růst byl v útlumu.

Změnit to však údajně nemohou ani listopadové prezidentské volby a nový tým v Bílém domě. Zejména proto, že zákonodárci se snaží bezprecedentními a stimulačními opatřeními bojovat s dopaden koronaviru na ekonomiku. „Před vládou teď stojí velmi těžký úkol. Myslím si, že je to nejtěžší období a narušení ekonomiky v moderních dějinách,“ uzavřel Roach.