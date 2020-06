Britská ekonomika se potápí. V dubnu se rekordně propadla, klesla o pětinu

Londýn se pomalu vrací do normálního režimu. Do tamní finanční čtvrti City poprvé od zavedení opatření proti šíření...

Dva měsíce v kuse. Británie rekordní dobu nespotřebovává elektřinu z uhlí

Ve středu to budou dva měsíce, co Británie nevyužívá energii z uhelných elektráren. Podle agentury Reuters to je...