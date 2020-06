Lepší z možných scénářů: německá ekonomika se propadne téměř o 10 procent

„Propad německé ekonomiky bude letos výrazně horší než za finanční krize před zhruba deseti lety,“ uvedl prezident DIW Marcel Fratzscher. „Skutečnost, že mnoho společností je závislých na vývozu, činí německou ekonomiku v době krize velmi zranitelnou,“ dodal.



Institut ale také uvedl, že soubor záchranných opatření za 130 miliard eur, tedy asi 3,5 bilionu Kč, který minulý týden schválila německá vláda, by největší evropskou ekonomiku mohl výrazně povzbudit. Pokud se plně uvede do praxe, ekonomika by letos klesla o 8,1 procenta, růst v příštím roce by se pak mohl vyšplhat na 4,3 procenta.

Německá centrální banka odhaduje, že největší evropská ekonomika letos klesne o 7,1 procenta. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předpokládá pokles o 6,6 procenta.