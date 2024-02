New York modernizuje metro, nově se cestující mohou svést v průchozích vozech

„Můžete se bez problémů přesunout z jednoho vozu do druhého,“ sdělila ve čtvrtek guvernérka státu New York Kathy Hochulová novinářům před nástupem do metra. „Nejste v pasti. Chcete zažít něco jiného? Můžete vstát a pohybovat se. Nepropadáte klaustrofobii,“ doplnila.

Dveře pro nástup a výstup v nových soupravách jsou dvacet centimetrů širší než u stávajících vozů, podle Metropolitního dopravního úřadu (MTA) to má urychlit nastupování. V nových soupravách má být také více místa pro lidi na vozíku.

„S průchody mezi jednotlivými vozy, rozprostřením davů a větším prostorem u dveří, budeme schopni dostat lidi z a do metra mnohem rychleji, a to včetně našich invalidních Newyorčanů, kteří si zaslouží, aby se mohli snadno pohybovat,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel MTA Janno Lieber.

Nové vozy budou jezdit na lince C, která spojuje severní Manhattan s Brooklynem. Vlaky mají v každém vagonu nainstalovány kamery, což by mělo pomoci snížit kriminalitu. V roce 2023 bylo podle údajů MTA nahlášeno 570 přepadení, což je nejvíce od roku 1997. MTA si klade za cíl kamery nainstalovat do všech svých vozů metra do ledna 2025.

Nové vozy jsou součástí širší objednávky, ta zahrnuje přes 500 dalších vozů.

Podle Metropolitního dopravního úřadu asi 1 500 vozů překročilo svůj čtyřicetiletý limit a v příštích dvaceti letech jich bude nutné vyměnit více než 3 900. Podle státního kontrolora Thomase DiNapoliho vyjde tato iniciativa na 15 miliard dolarů (343 miliardy korun).