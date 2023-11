Hromadnou dopravu v USA čekají škrty. Vládní injekce přestala působit

Podle americké asociace veřejné dopravy se počet cestujících hromadnou dopravou v USA letos na jaře zvýšil ze 70 procent úrovně roku 2019 na současných přibližně 80 procent. Závislost městských dopravních systémů na vnější finanční podpoře a snaha dohnat výpadky v rozpočtu však stále přetrvávají. Informaci přinesl portál Bloomberg.

V prvních měsících roku 2020 to v kalifornské společnosti Bay Area Rapid Transit District, známé jako BART, vypadalo jako kdykoli jindy. Vlaky jezdily víceméně na čas, přivážely lidi z celého regionu k jejich pracovním stolům a jejich jízdné pokrývalo přibližně 70 procent provozního rozpočtu systému. Když se však rozšířil covid a firmy nařídily zaměstnancům, aby zůstali doma, počet cestujících se propadl až o 93 procent. To vedlo k výraznému omezení provozu a uzavření mnoha stanic. „V prvních měsících pandemie nás překvapilo, jak hluboký byl pokles počtu cestujících a jak dlouho trval,“ říká generální ředitel BART Bob Powers.

Pak záchranné lano nabídla federální vláda. Pomoc ve výši přibližně 70 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) přišla dopravním agenturám po celých USA. Společnost BART, která obsluhuje zhruba sedm milionů obyvatel San Franciska, Oaklandu a okolních aglomerací, dostala z této částky 1,6 miliardy dolarů (36 miliard Kč). Ty firma použila na udržení systému v chodu v posledních třech letech.

Začarovaný kruh dopravy

Od Bostonu až po Los Angeles nyní čelí americké dopravní firmy perspektivě snížení počtu vlaků a autobusů, propouštění a snížení bezpečnosti. „Špatné služby odrazují lidi od jízdy, to znamená méně peněz z jízdného, a tedy další omezování služeb,“ popisuje začarovaný dopravní kruh washingtonský think-tank Urban Institute.

Washington Metropolitan Area Transit Authority provozuje metro a autobusy v americkém hlavním městě a v přilehlých částech států Maryland a Virginie. Tam se do práce po covidu vrátila méně než polovina zaměstnanců. Dopravní podnik předpokládá pro fiskální rok 2025 deficit 750 milionů dolarů (téměř 17 miliard korun). Aby tento rozdíl vyrovnal, zvažuje omezení služeb o dvě třetiny. „Není pochyb o tom, že máme opravdu velký problém. A není to problém na jeden rok, ale na více let,“ říká Randy Clarke, šéf WMATA.

Také Společnost New Jersey Transit očekává, že za 12 měsíců od července 2024 bude v kase podniku chybět 119 milionů dolarů (2,6 miliardy Kč) a v následujícím roce více než 900 milionů dolarů (20 miliard Kč). Dopravní úřad Massachusettského zálivu, který obsluhuje Boston a jeho předměstí, očekává deficit ve výši 139 milionů dolarů (3,1 miliardy Kč) ve fiskálním roce 2025 a 475 milionů dolarů (10,7 miliard Kč) v roce následujícím.

Tři dopravní systémy v oblasti Chicaga, které zahrnují druhou největší síť metra a nadzemních vlaků v zemi, předpovídají v roce 2026 celkový deficit ve výši 730 milionů dolarů (16,5 miliardy Kč). Ten se v roce 2031 zvýší na 1,2 miliardy dolarů (27 miliard Kč). Úředníci v tomto regionu tvrdí, že také zvažují možnosti jako zvýšení daní, zavedení poplatků za vjezd do ucpaných oblastí a žádost o větší podporu ze strany státu. Bez navýšení finančních prostředků by se cestující v regionu mohli dočkat omezení služeb o třetinu a více. „Máme nějaký čas na práci s našimi státními legislativními partnery, ale není ho mnoho,“ říká Jeremy Fine, finanční ředitel chicagského dopravního úřadu.

Někde se snaží pomoci si sami

Na některých místech USA se již vlády jednotlivých států zapojily, aby tento problém vyřešily. Například Minnesota zavedla zvýšení sazby daně z prodeje, které umožní dotovat městskou dopravu ve dvojměstí Minneapolis a Saint Paul 450 miliony dolarů (10 miliard Kč) ročně.

Vůbec největší americký dopravní systém Metropolitní dopravní úřad v New Yorku (MTA) předpokládal, že jeho rozpočtový deficit se v roce 2025 zvýší na 3 miliardy dolarů (67 miliard Kč). Státní vláda však pro tuto agenturu vyčlenila jednorázovou pomoc ve výši pouze jedné desetiny této částky. V dubnu guvernérka Kathy Hochulová zavedla dodatečnou 0,6procentní daň ze mzdy pro podniky v New Yorku, aby pomohla financovat MTA. Daň by měla do roku 2027 přinést nové příjmy ve výši 5,1 miliardy dolarů.

Aby mohla řešit aktuální problémy, má kalifornská společnost BART dostat od státních a regionálních agentur dodatečnou podporu 350 milionů dolarů (7,9 miliardy Kč). Její šéf Powers však říká, že jde pouze o dočasné řešení. Bez trvalé podpory hrozí agentuře roční deficit 289 milionů dolarů (6,5 miliardy Kč), a to až do roku 2035. Proto je v přípravách nouzový plán, který může zahrnovat snížení frekvence vlaků, zrušení některých přímých spojů mezi stanicemi a možná i trvalé uzavření stanic. A také vypnutí celého systému ve 21:00.

„Prudký a nenávratný pokles počtu cestujících byl pro náš systém šok,“ říká Powers. „Každý krok jsme velmi pečlivě zvažovali. Všichni jsme se snažili prosadit nouzové fondy a strategicky nakládat s našimi financemi,“ uzavírá podle Bloombergu.