Když méně znamená více. Washington testuje nové značení metra, ne všem se líbí

Vznosné brutalistické betonové klenby washingtonského metra, které navrhl architekt Harry Weese jsou stejně monumentální jako turistické atrakce, k nimž rychlodráha denně vozí cestující. Stejně zásadní pro vizuální identitu metra je však i jeho charakteristický orientační systém. Za ním stojí grafik Massimo Vignelli. Nyní se washingtonský dopravní úřad chystá do roky zažité vizuální identity zasáhnout a zlehčit novým cestujícím orientaci. Ne všichni jsou z toho ale nadšení, píše agentura Bloomberg.

Pro pilotní program redesignu značení washingtonského metra úřady vybraly stanici L’Enfant Plaza, jednu z vůbec nejvytíženějších stanic celé sítě. Právě zde se objevilo aktualizované značení na nástupištích, upravené pylony, aktualizované mapy okolí i nový způsob, jak označit východ z každé stanice. Změny značení probíhaly postupně od září do ledna. Sahají od ulice až po podzemních prostor.

Projekt nového značení vede Sarah Meyerová, která přišla do Washingtonu v březnu loňského roku. Na myšlenku ji přivedla zkušenost, když se ve washingtonském metru opakovaně ztratila. „Orientaci je třeba okamžitě vyřešit,“ dodává. Zřejmě není jediná, kdo se v metru ztrácí: v průzkumu, který agentura sestavila, 39 procent cestujících uvedlo, že v uplynulém roce vyjeli ze špatné stanice, 29 procent odešlo na špatné nástupiště, 23 procent lidí nastoupilo do vlaku špatným směrem a 17 procent zvolilo špatnou vlakovou linku.

Nové cedule na L’Enfant Plaza demonstrují čistší typografii, která více odpovídá původním standardům systému. Někteří kritici faceliftu ale poznamenávají, že i v rámci oprav nutných pro řešení orientace na nádraží působí aktualizovaný vizuál ve srovnání s Vignelliho původním precizním systémem nepropracovaně.

Stopped by L’Enfant Plaza yesterday and saw the pilot of the new wayfinding initiative. Aware that I am impacted by nostalgia, but not a fan of the new pylon design. The originals were sleek and minimalist; these are way too busy and inelegant pic.twitter.com/pC6TvKmpdW