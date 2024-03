New York povolal národní gardu. V metru bude cestujícím prohlížet zavazadla

Guvernérka Kathy Hochulová pošle 750 členů národní gardy ke vchodům do nejrušnějších stanic metra. Společně s newyorskou policií tam budou kontrolovat zavazadla. „Pro lidi, kteří uvažují o tom, že si do metra vezmou zbraň nebo nůž, to má alespoň odstrašující účinek. Mohou si říct, že jim to za to nestojí,“ uvedla guvernérka.

Kvůli střelbě na nástupišti v Bronxu zemřel letos v únoru 34letý muž, dalších pět osob bylo zraněných. V New Yorku mohou lidé na veřejnosti skrytě nosit zbraň pouze, pokud k tomu mají patřičné oprávnění v podobě průkazu.

Rozhodnutí je součástí dalších opatření guvernérky ohledně řešení kriminality v metru. Hochulová také předložila legislativní návrh, podle kterého by měli lidé usvědčení z napadení cestujícího tříletý zákaz vstupu do metra. Zároveň zmínila, že úředníci nainstalují kamery do kabinek strojvedoucích, aby více ochránili zaměstnance.

Nasázení národní gardy má posílit již zvýšenou přítomnost newyorské policie ve stanicích. Guvernérka také dodala, že na pomoc s prohlídkami zavazadel vyšle i 250 státních policistů a strážníky z Metropolitního dopravního úřadu. Podle výkonné ředitelky newyorské Unie občanských svobod Donny Liebermanové jsou zmíněná opatření přehnaná.

„Incidenty jsou sice hrozné a tragické, ale neměly by být překrucovány jako vlna kriminality, a rozhodně nevyžadují návrat k politice rozbitých oken,“ řekla Liebermanová s odkazem na teorii, podle níž pátrání po menších zločinech může zabránit větším nepokojům.

Newyorská policie provádí namátkové kontroly u vstupů do stanic metra již dlouho. Cestující ale mohou prohlídku odmítnout a prostory opustit. Kritici mnohdy kladli otázky, zda jsou tyto kontroly účinnou taktikou v systému, který denně obslouží více než tři miliony lidí. Celková kriminalita od pandemie covidu-19 v oblasti klesla, v metru se také snížil počet vražd.