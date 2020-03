Lufthansa uzemnila pětinu letadel. Lidem se kvůli koronaviru nechce létat

„Naše plány dynamicky upravujeme tak, aby odrážely mimořádné okolnosti,“ řekl mluvčí společnosti. Ještě minulý týden měla skupina odstaveno jen 23 strojů.



Letecké společnosti jsou dopady šíření koronaviru zasaženy velmi silně. Šéfové evropských aerolinek v úterý varovali, že to nejhorší má sektor letecké dopravy teprve před sebou. Předpokládají ale, že poptávka po létání by se mohla v příštích týdnech stabilizovat.

Lufthansa už kvůli šíření nákazy ohlásila minulý týden úsporný program. Uvedla, že mimo jiné přestane nabírat nové zaměstnance a těm stávajícím nabízí neplacené volno. Firma v pondělí oznámila, že až do 24. dubna ruší veškeré lety do pevninské Číny a do 30. dubna lety do Teheránu. Výrazně také omezí spojení do Itálie, která je v Evropě koronavirem zasažena nejvíce.

Do skupiny Lufthansa patří i letecké společnosti Swiss, Brussels a Austrian. Ty už minulý týden uvedly, že v nadcházejících týdnech sníží počet letů na krátké a střední vzdálenosti až o 25 procent v závislosti na tom, jak se koronavirus bude šířit.

Vyčíslit očekávaný dopad na příjmy zatím Lufthansa nedokáže. Blíže se k tomu chce vyjádřit 19. března na tiskové konferenci, která bude věnována celoročním hospodářským výsledkům.

Nový typ koronaviru se od loňského prosince šíří z Číny a způsobuje onemocnění, které dostalo název COVID-19. Nakažených je už více než 90 000, přes 3 000 lidí nákaze podlehlo. Naprostá většina připadá na Čínu. V Asii má mnoho nakažených zejména Jižní Korea, v Evropě Itálie. V Německu je zhruba 200 nakažených, v České republice pět.