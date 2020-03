KOMENTÁŘ: Obávaná „černá labuť“ může připravit o práci statisíce Čechů

Černá labuť nese jméno koronavirus. Nákaza totiž bude mít celosvětově tíživé ekonomické následky – jde jen o to, jak moc. Ještě před týdnem či dvěma mnozí chlácholili, že způsobí jen krátkodechý pokles – otřes typu písmene „V“, a možná ani ten ne. Tak rychle, jak Čína svět do možného průšvihu uvrhla, únorovým zavřením poloviny svých fabrik jej z něj zase rychle dostane; až se fabriky vrátí do provozu a pojedou na 120 procent, aby dohnaly, co kvůli viru zmeškaly.