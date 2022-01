Globální logistice opět hrozí nesnáze kvůli omikronu v čínských přístavech

V severočínském přístavním městě Tchien-ťin se varianta covidu-19 omikron poprvé objevila minulý víkend. Místní úředníci hned rozjeli hromadnou testovací akci čtrnácti milionů obyvatel města.

Všichni zaměstnanci si měli na testování udělat půldenní přestávku v práci. Některé fabriky kvůli tomu pozastavily provoz, například továrny automobilek Toyota a Volkswagen.

Představitelé samotného přístavu ve městě Tchien-ťin oznámili, že od neděle stihli otestovat 4 920 svých zaměstnanců. Před vstupem do přístavu se musí testovat i řidiči kamionů, kteří sem přijíždějí se zbožím, uvádí agentura Bloomberg.

Do středy testy odhalily 137 pozitivních případů. Mezitím se ale objevila zpráva, že z Tchien-ťinu omikron „unikl“ i do dalšího významného čínského přístavu; do Ta-lienu. Přivezli ho tam dva vysokoškolští studenti, kteří se vraceli z města Tchien-ťin domů na prázdniny při příležitosti čínského Nového roku.

Tradičně se svátky nového lunárního roku nesou v duchu kolosální dopravní špičky, při níž lidé cestují za svými rodinami. Jde o jednu z největších pravidelných lidských migrací na světě. Pro příklad: v roce 2016 se odhadovalo, že se v rámci svátků vydaly na cestu 2,9 miliardy lidí.

V současné době je ale masivní přesouvání lidí z jednoho místa na druhé nežádoucí. Peking doporučuje obyvatelům země, aby Nový rok oslavili doma. Čína zavedla politiku nulové tolerance, což znamená, že i jednotky případů koronaviru se řeší lockdownem. V Tchien-ťinu jsou proto nyní zavřené školy, restaurace a další zařízení.

Ta-lien a Tchien-ťin jsou mimo jiné klíčovými uzly globální lodní dopravy. V roce 2020 dohromady odbavily zhruba 25 milionů kontejnerů zboží.

Kvůli výskytu varianty omikron se teď nákladní lodě vyhýbají Tchien-ťinu i Ta-lienu a míří do Šanghaje. Tento největší přístav na světě už nyní pociťuje přetížení. Kvůli změnám tras se jízdní řády kontejnerových lodí zpožďují, zatím asi o týden, a s velkou pravděpodobností se tyto prodlevy přelijí i do amerických a evropských konců dodavatelských řetězců.

„Problém s přetížením přístavů bude i nadále ovlivňovat cykly zásobování v tomto čtvrtletí stejně jako šíření omikronu a nadcházející uzávěry kvůli oslavám čínského nového roku,“ komentuje situaci Josh Brazil ze softwarové společnosti project44, která světové dodavatelské řetězce sleduje.

Nulová tolerance

Na rozdíl od západního světa se Čína rozhodla, že se s šířením varianty omikron jen tak nesmíří, a zavádí proto tvrdá pravidla. Důvodem je nejspíš i to, že se blíží termín zimních olympijských her v Pekingu.

Jako příklad nulové tolerance lze uvést milionový městský okres Jü-čou, který se ponořil do lockdownu po výskytu tří bezpříznakových případů. V okrese se zastavil dopravní systém, téměř všechna vozidla měla zákaz vjezdu na silnice.

Podobně dopadlo i třináctimilionové město Si-an. Od konce roku tam lidé nesmí opouštět domovy, výjimku mají jen ti, kteří jdou na testy na koronavirus. I vývoj ve městě Si-an se zřejmě propíše do globálních dodavatelských řetězců. Společnost Samsung tam musela pozastavit provoz ve své továrně na polovodiče, protože zaměstnanci nemohli kvůli lockdownu do práce.