Sponzory olympiády svírají mlýnské kameny, tlačí na ně Čína i Západ

Maskot zimních olympijských her Dwen Dwen a logo jednoho z hlavních sponzorů - společnosti Visa. | foto: Reuters

Třináctka hlavních sponzorů zimních olympijských her stála před časem před těžkou volbou. Buď si účastí na olympiádě v Pekingu pokazit reputaci na Západě, nebo se z her stáhnout a rozzlobit si tím Čínu. Firmy se rozhodly pro první možnost, zároveň ale zapojily tichou taktiku: Tam, kde to není potřeba, své jméno s olympiádou nespojují.