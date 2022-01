Regály v australských obchodech jsou prázdné, chybí prodavači i řidiči

Denní počet případů covid-19 v Austrálii ve středu dosáhl rekordního maxima již třetí den v řadě. Kromě nemocničních zařízení a testovacích center to způsobuje problémy také supermarketům. Zboží nemá kdo dovážet. Supermarkety upozorňují i na nedostatek prodavačů i skladníků, píše deník The Guardian.

Kvůli nárůstu případů musí desítky tisíc lidí do karantény, ještě vyšší počty rovnou do izolace. „V dopravě chybí každý den třetina až polovina pracovníků, což přerušuje dodávky do supermarketů,“ uvedl tamní Odborový svaz pracovníků dopravy.

Velké supermarkety mají nedostatek zboží, včetně ovoce, zeleniny a masa. Hlavní dopravci sdělili odborům, že kvůli onemocnění a izolaci s ní související chybí až polovina pracovní síly.

Tajemník odborového svazu Michael Kaine zmínil, že v říjnu písemně žádali premiéra Scotta Morrisona o rychlé testy pro pracovníky v dopravě, aby „udrželi řidiče na silnici.“ Upozornil také na to, že řidiči dodávají rychlotesty supermarketům či lékárnám, ale oni sami k nim nemají přístup.

Supermarkety se omlouvají

Australský řetězec Woolworths se za nedostatek některých produktů omluvil. Podle mluvčího se snaží doplňovat zboží v obchodech „tak rychle, jak je to možné.“

S omluvou přicházejí i jiné supermarkety. „Jsme svědky zvýšeného počtu členů týmu, kteří se musí izolovat a čekají na výsledky testů, jelikož jejich rodiny byly v kontaktu s covidem,“ řekl tiskový mluvčí supermarketů Coles. Za situaci se omluvil a slíbil, že regály budou doplněny co nejdříve.

Podle serveru 9News společnost Coles navíc nově zavedla limity pro nákup určitých potravin ve všech svých supermarketech a online obchodech.

Mluvčí řetězce Aldi zmínil, že firma dělá, co může, aby minimalizovala jakékoliv narušení dodavatelského řetězce. Společnost má podle něj připravené přísné a optimalizované plány, ve kterých je zahrnuto rychlé testování spolu s řadou dalších opatření.

Kromě čerstvého ovoce a zeleniny zákazníci hlásili i nedostatek jiných výrobků, včetně toaletního papíru. Zemi mimo jiné trápí i nedostupnost rychlých antigenních testů, ty může být v lékárnách či supermarketech obtížné sehnat.