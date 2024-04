Kansas láká migranty z New Yorku na práci. Zaměstnáme každého, slibuje

Metropolitní oblast okolo Kansas City ve státě Missouri čítá zhruba 2,2 miliony obyvatel a zasahuje až do sousedního amerického státu Kansas. V současné době se zde intenzivně staví a přibývá i nových investic v průmyslu. Jen pro rozběhnutí bateriového závodu společnosti Panasonic bude zapotřebí 2 000 pracovníků, miliardové investice v lokalitě oznámily i technologické firmy Meta (Facebook) a Alphabet (Google).

Starosta Kansas City Quinton Lucas se domnívá, že migranti, kteří mají potřebná pracovní povolení, by mohli nedostatek pracovní síly zmírnit. A naopak New Yorku, jenž se potýká s nedostatkem ubytování a zajišťováním podpory pro přistěhovalce, by se tím ulevilo.

„Potřebujeme mnohem více zaměstnanců,“ uvedl Lucas pro agenturu Bloomberg. „Pokud jsou lidé ochotní a připravení pracovat, pak věřím, že tu pro ně může být místo.“ Více než sedmdesát procent firem v Missouri a Kansasu uvádí, že nemohou najít dostatek pracovníků.

Lucas už se starosty New Yorku a Denveru, který rovněž usiluje o příchod nových pracovních sil, pracuje na strategii, která by potenciální nové zaměstnance vytipovala. Kansas City také zkoumá možnosti, jak připravit potřebné ubytování a další podporu včetně zaškolení a jazykových kursů.

Migranti protestují před radnicí v New Yorku proti složité situaci a za lepší bydlení. (16. dubna 2024)

New York City uvádí, že od začátku roku 2022 prošlo jeho přijímacím systémem téměř 190 000 migrantů. Starosta Denveru Mike Johnston Bloombergu řekl, že jakmile se příchozím podaří získat pracovní povolení, je po nich okamžitě poptávka.

„S pracovním povolením se pro ně z krize stává příležitost,“ řekl Johnston. „Nově příchozí mi říkají, že všechno, co chtějí, je práce. A naopak manažeři mi celý den volají s tím, že nemohou obsadit volná pracovní místa. A ptají, je jestli mohou najmout někoho z těch lidí, kteří k nám přišli.“

Ralph Oropeza z Rady stavebních odborů Kansas City dodává, že pracovní trh je v současnosti tak napjatý, že práci může najít úplně každý. A to i se všemi výhodami a příplatky, které firmy nabízejí, aby nové pracovníky přilákaly. „Pokud lidé mají potřebné pracovní dokumenty, můžeme je okamžitě zaměstnat. A není to žádné přizpůsobování se migrantům,“ uzavřel podle Bloombergu.