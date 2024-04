Aerolinky United Airlines čekají na boeingy. Piloty tlačí do neplaceného volna

Kvůli zpožděným dodávkám nových letadel se sníží odhadovaný počet hodin, které měli piloti společnosti United Airlines odpracovat. Díky neplaceným volnům mohou americké aerolinie lépe korigovat důsledky nadbytečného počtu pracovníků, pro něž aktuálně nemá žádná uplatnění, uvedla agentura Bloomberg.

Vedení společnosti United Airlines řeší, že má ve svých řadách spoustu pracovníků, pro které kvůli chybějícím letadlům nemá uplatnění. I proto aerolinka nyní žádá piloty, aby si v květnu dobrovolně vzali neplacené volno. Vedení podniku každopádně zatím přesněji neuvedlo, kolik letových hodin chce tímto opatřením ušetřit.

Počínání americké letecké společnosti se však nepozdává jeho odborům. Z asociace pilotů zní, že neplacené volno by se mohlo prodloužit až do konce letošního léta, případně dokonce do podzimu. Zpoždění dodávek nových letadel je totiž ze strany Boeingu velmi závažné. Výzva ze strany vedení aerolinek navíc přichází v době, kdy se celý sektor obává masového nedostatku pilotů, který by mohl už v příštích letech nastat. Pracovní síla totiž začíná rychle stárnout a noví zájemci se příliš nehrnou.

Nahradí boeingy konkurenční airbusy?

Vedení společnosti United Airlines nyní zvažuje, že by nakoupilo další letadla od konkurenčního Airbusu. Lednový incident Boeingu 737 MAX 9, jemuž krátce po startu vypadl z trupu dveřní panel, byla podle generálního ředitele Scotta Kirbyho poslední kapkou, která zlomila vaz předem domluveným dodávkám nových letadel.

Podle informací agentury Bloomberg by společnost United Airlines měla mít zájem zejména o Airbusy A321neo. Společnost využívá mnohem více boeingů než American Airlines a Delta Air Lines, tedy největší konkurenti v odvětví.

United Airlines měly v letošním roce obdržet 80 letounů Boeing MAX 10. Celkem by jich tato firma měla v příštích měsících až letech obdržet 277. Vedení aerolinky se nyní s Boeingem snaží jednat, aby místo některých objednaných letounů MAX 10 raději dodal menší typy MAX 8 či MAX 9.

Letecká společnost United Airlines už dříve oznámila, že kvůli výrobním problémům v Boeingu musela zastavit původně plánovaný nábor nových pilotů. Podobně reagovaly i některé další aerolinie, a to včetně firmy Southwest Airlines, která letos oproti původním plánům najme o 50 procent méně nových pilotů a o 60 procent méně letušek, uzavírá Bloomberg.