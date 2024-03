New York zažívá exodus, tvrdí statistiky. Nezapočítali jste migranty, namítá město

Celkový úbytek obyvatel zaznamenaný od dubna 2020 do července 2023 se tak podle statistik zvýšil na 546 tisíc lidí, to představuje více než 6 procent jeho populace. Úbytek obyvatelstva poukazuje na problémy, jimž New York stále čelí. Zhruba čtyři roky poté, co největší americké město ochromila pandemie covidu-19 a vyžádala si život zhruba tisícovky obyvatel, se mnozí z nich rozhodli k přestěhování na předměstí nebo do jiných států. Zprávu přinesl deník Bloomberg.

Jediným obvodem, jehož počet obyvatel vzrostl, byl Manhattan, kde přibylo 2 908 lidí. Nejlidnatější městský obvod Brooklyn přišel o 28 306 obyvatel, Queens se zmenšil o 26 362 lidí, v Bronxu ubylo 25 332 Newyorčanů a počet obyvatel Staten Islandu se snížil o 671 obyvatel, ukazují údaje.

„Stále se nacházíme ve fázi poklesu, i když je to lepší než dříve,“ říká Andrew Rein, předseda politického think-tanku, který se zabývá vlivem klesajícího počtu obyvatel na daňové hospodaření města. Ačkoli poslední odhady sčítání lidu neobsahují konkrétní demografické údaje o odcházejících, studie naznačují, že z město opouštějí spíše obyvatelé s nižšími a středními příjmy, nikoli milionáři, a to zejména kvůli dostupnosti bydlení.

„Z tohoto trendu profitují především bohatší oblasti New Yorku,“ potvrzuje Andrew Beveridge, prezident společnosti Social Explorer, která analyzovala demografické údaje. „Je pravda, že spousta dobře situovaných lidí dočasně opustila oblasti s vysokými výdělky, ale mnoho z nich se vrátilo,“ dodal. Lidé, kteří město opouštějí natrvalo, jsou podle něj ti, kteří se potýkají s problémy.

Představitelé města uvedli, že pravděpodobně odhady sčítání lidu z roku 2023 napadnou, protože data nejsou přesná. Čísla podle nich výrazně podhodnocují počet migrantů a dalších lidí žijících ve skupinových zařízeních, jako jsou útulky nebo ubytovny. „Od jara 2022 přišlo do města 180 tisíc migrantů a 64 600 jich je stále v péči města,“ uvedl mluvčí odboru městského plánování Casey Berkovitz. Dodal, že odbor plánování bude spolupracovat s úřadem pro sčítání lidu na úpravě odhadu.

Město, které v současné době vynakládá na péči o každou domácnost migrantů v průměru 387 dolarů (8 700 Kč) denně, předpokládá, že náklady na ně v městských útulcích dosáhnou do konce příštího fiskálního roku zhruba deset miliard dolarů, tady asi 226 miliard Kč, uzavírá Bloomberg.