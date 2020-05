Zrodí se první dolarový bilionář. Bezosovo jmění cílí na historický milník

Jen málokdo v životě nahromadil takové bohatství jako Jeff Bezos. Nejbohatší muž světa sice v průběhu minulého roku ze svého jmění odepsal zhruba 28 miliard dolarů, během uplynulých pěti let však svůj majetek navýšil o 34 procent. Druhý mezi boháči, Bill Gates, na něj tak ztrácí téměř 40 miliard dolarů. A to i přes to, že mu ještě loni v říjnu „dýchal na krk“.

Amazon je mezi e-shopy rok od roku silnější a začíná si upevňovat pozici i v dalších odvětvích – třeba streamovacích službách nebo prodeji audioknih. A Bezosovo bohatství tak roste téměř exponenciálně. Podle analýzy společnosti Comparisun tak do roku 2026 hodnota jeho majetku překročí hranici bilionu dolarů.

Podle dat agentury Bloomberg je Bezosovo současné jmění 144 miliard dolarů. Pokud by do roku 2026 přerostlo bilion dolarů, byl by historický první osobou, které se to podařilo.

Možná přitom ani nebude muset tak dlouho čekat. Pandemie covid-19 totiž vystřelila prodeje e-shopů do extrémních výšin. Obrat a zisky Amazonu se tak nejspíš v příštích měsících výrazně zvýší. Hodnota jeho akcií navíc od začátku roku vzrostla o 20 procent, informuje web Market Watch.

Kritika ze všech stran

Jeff Bezos přitom v poslední době čelí rozsáhlé kritice. A to už nejen ze strany politiků, ale i z vlastních řad. „Amazoňané“, jak svým zaměstnancům říká, totiž čím dál častěji upozorňují na nevyhovující podmínky, které podle nich ve firmě panují.

Stávky navíc vyvolala i situace kolem pandemie covid-19. Lidé pracující v distribučních centrech firmy si totiž stěžovali, že nejsou dostatečně informovaní o rizicích nákazy wuchanským koronavirem na pracovišti. Část organizátorů těchto protestů byla po jejich ukončení propuštěna, a tak se protesty ještě dál rozvířily.

Amazon je všeobecně znám pro nevstřícný přístup k zaměstnancům, kteří si stěžují, pro některé tím však vedení již překročilo veškeré meze. Výpověď kvůli tomu podal i viceprezident firmy Tim Bray. „Jsem zděšen z toho, jak se firma zachovala k lidem, kteří jen upozorňovali na to, že se zaměstnanci bojí covid-19,“ uvedl na svém blogu.

Nemají ohrožovat kolegy, hájí se firma

Firma se hájí tím, že propuštění zaměstnanci svým chováním na pracovišti ohrožovali své kolegy. Vyhazovy podle ní s aktivistickou povahou jejich námitek nemají nic společného. Navíc společnost uvádí, že na ochranu zaměstnanců vynaložila nemalé finance. Pro novináře listu USA Today například uvedla, že už ji zpřísněná hygienická opatření stála přes 800 milionů dolarů.

Pro americkou televizi CNBC pak již dříve tvrdila, že sice podporuje právo zaměstnanců na kritiku a protesty, ale že zároveň nemůže tolerovat aktivity, které podle ní ohrožují zdraví nebo bezpečí spolupracovníků.

Na sociálních sítích však i přes obhajobu Amazonu analýza růstu Bezosova jmění vyvolala poprask. „Kdyby Jeff Bezos platil svůj podíl na daních, dával zaměstnancům plat 80 tisíc dolarů měsíčně (2 miliony Kč, pozn. red.), mateřskou, šest týdnů dovolené a ‚sick days’, byl bych jeho bilionářským statusem o trochu méně znechucen,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru. „Bezos se možná stane bilionářem, zatímco my ostatní čekáme krizi,“ uvedl jiný.