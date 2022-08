Hongkong se chystá omezit prodej kanabidiolu. Obchodníkům hrozí krach

Od chvíle, kdy se v červenci roku 2020 v Hongkongu otevřela první CBD kavárna, roste ničím neregulovaný trh se zbožím obsahujícím tuto sloučeninu získávanou z konopí nebývalým tempem. V asijském finančním centru fungují desítky kaváren a obchodů prodávajících CBD. Vládní návrh zakázat tuto látku do konce roku však jejich podnikání ohrožuje. Informaci přinesl portál Bloomberg.

„V případě úplného zákazu CBD v Hongkongu bychom byli nuceni naši značku v její dnešní podobě pravděpodobně zrušit,“ říká Fiachra Mullenová, marketingová ředitelka společnosti Altum International, která produkty značky Found dodává i dalším podnikům ve městě.

Ačkoli kanabidiol nemá psychoaktivní vlastnosti, jeho konzumenti tvrdí, že tato sloučenina zmírňuje úzkost, stres a bolest. V posledních letech se z CBD stal celosvětový miliardový průmysl. Na trhu jsou nejrůznější produkty od pochutin a žvýkaček až po oleje nebo kosmetiku.

CBD je legální ve Spojených státech a některých částech Evropy, dá se volně prodávat také v některých asijských zemích včetně Thajska a Japonska. Peking ho na pevninské Číně od loňského roku zakázal.

Rozklad CBT na THC

Hongkongské úřady nyní v ospravedlnění svého zákazu poukazují na to, že tato sloučenina se může přirozeně rozkládat nebo se přeměnit na tetrahydrokanabinol (THC). Právě to je látka, která uživatelům marihuany způsobuje opojení, a je ilegální. Podle Alberta K. K. Chunga, docenta na katedře psychiatrie hongkongské univerzity, rozklad látky mohou způsobit vysoké teploty nebo přímé sluneční světlo.

„Pokud se CBD nesprávně skladuje, může dojít k tomuto druhu degradace,“ říká Chung. Dodává, že požití THC může způsobit psychotropní nebo gastrointestinální vedlejší účinky.

Společnost Altum podle Mullenové však takové procesy popírá. Své výrobky pravidelně testuje, aby zajistila, že v nich není přítomno THC. „Každý z našich výrobků jsme před odesláním testovali až ve čtyřech různých laboratořích,“ říká podnikatelka.

Také Tammy Tamová, spoluzakladatelka značky PlantB, uvedla, že její společnost prodává pouze takové produkty, které jsou certifikovány jako neobsahující THC a „jsou tedy daleko nad rámcem vládních opatření“.

Mnoho spotřebitelů užívá CBD proto, aby se jim zlepšil spánek, přešly je bolesti anebo docílili celkové pohody. Nedávná studie také zjistila, že tato látka snižuje závažnost chronické úzkosti u mladých lidí.

Docent Chung však namítá, že doposud chybí konkrétní důkazy o přínosech látky a že většina zemí, které léky na bázi CBD legalizovala, je používá pouze u závažných zdravotních stavů, jako jsou například těžké formy epilepsie.

Calvin Ho, spoluředitel centra pro lékařskou etiku a právo při hongkongské univerzitě očekává, že místní úřady CBD zakážou už jen z pragmatických důvodů. „Co se týče zdraví nebo obav z jeho ohrožení, bude vláda pravděpodobně postupovat preventivně,“ dodal.

Když se o zákazu diskutovalo 7. června, úřady uvedly, že mají v úmyslu předložit příslušnou legislativu do konce roku 2022. Pro podniky zaměřené na CBD to může znamenat začátek konce. „Je to náš jediný příjem z prodeje,“ řekla Tamová ze společnosti PlantB. Zákaz by jí podle Bloombergu nedal jinou možnost než podnik nadobro zavřít.

Nejdřív Bém, pak i Jágr

V České republice jsou výrobky obsahující CBD legální, avšak pouze za určitých podmínek. Protože kanabidiol není omamná ani psychoaktivní látka, záleží na obsahu THC v ní. Právě tato látka je zodpovědná za některé negativní jevy spojované s konzumací marihuany. Množství THC mimo jiné ovlivňuje také to, zda je konopí v očích zákona (nelegální) marihuanou, nebo ne.

Zákon dlouho považoval za marihuanu veškeré odrůdy konopí, které v suchém stavu obsahují více než 0,3 procenta THC. Od roku 2021 se tento limit zvýšil na jedno procento. V praxi to znamená, že pokud obsah THC nepřesahuje jedno procento váhy suchého konopí, nebude se na produkt nahlížet ani jako na návykovou látku.

Byznys s produkty na bázi CBD se samozřejmě nevyhnul ani České republice. V tomto oboru začal například letos v květnu podnikat Jaromír Jágr, který se na trhu snaží prorazit s vlastní značkou. Nabízí konopné oleje, potravinové doplňky, kosmetiku a další produkty.

Příležitost k obchodu v této oblasti vycítil loni i pražský exprimátor Pavel Bém. „Považuji to za dobrou příležitost a také za velmi užitečnou věc pro léčení mnoha i velmi závažných chorob. Nekonečně lacinou příležitost,“ uvedl Bém, který se v uplynulém půlroce začal angažovat hned ve dvou společnostech, které se konopím zabývají.