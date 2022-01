Jedná se o extrakt z konopí setého a na základě výzkumů se v poslední době stává často využívanou složkou nejen při výrobě doplňků stravy, ale také kosmetiky.

Máte-li konopí spojené s psychoaktivními účinky, potom vězte, že ty se připisují látce zvané THC, zatímco kanabidiol má na naši duši i tělo jen bezpečný a pozitivní vliv. Pokud jde o CBD v kosmetických produktech, evropská legislativa umožňuje pouze použití CBD izolátu nebo broad spectrum oleje. Ty na rozdíl od doplňků stravy, kde je povolený obsah THC do 0,3 %, neobsahují vůbec žádné THC.

Pro krásu

Proč CBD prožívá takový boom? Protože vědecké studie potvrzují, že harmonizuje celý organizmus, posiluje obranyschopnost a regeneraci. Ale proč produkty s CBD zařadit do kosmetické péče?

„Protože dokážou skvěle hydratovat pokožku, a tak ji chránit před popraskáním a vysoušením. Jsou také prevencí a účinnou pomocí při různých dermatitidách. Navíc díky tomu, že mají silné antioxidační, protizánětlivé a analgetické vlastnosti, dokážou předcházet poškození kůže volnými radikály, které způsobují oxidační stres a vedou v konečném důsledku ke stárnutí pokožky. Pomáhají tím urychlovat regeneraci buněk, zpomalovat jejich stárnutí a zároveň hydratovat pokožku,“ vysvětluje Denisa Jasinská z české kosmetické firmy Essenté, která se zabývá vývojem a výrobou kosmeceutik, což jsou přípravky na pomezí kosmetiky a farmaceutik.

Přípravky s CBD se doporučují i pro péči o aknózní pleť, protože umějí snižovat produkci kožního mazu, a díky svým zklidňujícím účinkům prospívají i citlivé pleti. Konopný olej CBD navíc obsahuje esenciální mastné kyseliny a vitaminy, které se snadno vstřebávají, aniž by zatěžovaly pokožku. Ovšem kvalitní kosmetika s CBD musí obsahovat čisté molekuly CBD v kombinaci s dalšími pěsticími látkami, jako je kyselina hyaluronová, skvalen a prebiotika.

Čtěte etikety

Jak poznáte, zda si kupujete opravdu správný produkt? Pečlivě si přečtěte složení na etiketě. „Lidé stále více dbají na to, co jedí a co na sebe nanášejí, nechtějí svoje tělo zatěžovat škodlivými chemickými látkami. Naučili se číst etikety a mají povědomí o tom, jakým látkám se vyhýbat,“ říká Maja Korous, technoložka české společnosti CBD Star, která při své práci věnuje mnoho pozornosti také nejnovějším výzkumům přírodních ingrediencí a účinných aktivních látek. „V mnohém se dokážou vyrovnat těm syntetickým a jsou ve většině případů bez nežádoucích účinků.“

A na co si ještě dát při nákupu pozor? „Důležitý je také masťový základ, ten by neměl obsahovat například vazelínu, která ucpává póry. A už vůbec nedoporučuji produkty, jež obsahují parabeny, minerální oleje či syntetická barviva a vůně. Mohou vaší pokožce uškodit a způsobit alergickou reakci,“ dodává Maja Korous, jak nekupovat zajíce v pytli, ale skutečně kvalitní a bezpečnou kosmetiku, ať už se jedná o pleťový olej, sérum, mast, šampon či jiné produkty s CBD, protože jeho využití je opravdu široké.