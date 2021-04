Konopí není všelék, říká vědec, který hledá zdravotnické využití

Když se mluví o konopí, často zaznívají zkratky THC a CBD. V čem se tyto látky liší?

Když to hodně zjednoduším – THC je psychotropní, CBD nikoliv. To je zásadní rozdíl. My využíváme kanabidiol (CBD), ale máme v plánu využívat i další kanabinoidy obsažené v konopí. THC nevyužíváme právě kvůli jeho negativnímu vlivu na lidskou psychiku. Dávkami, které mají terapeutický účinek, se lidé současně intoxikují, mají změněné chování a vnímání. To považuji za problém, jako nežádoucí záležitost pro pacienty. Ti chtějí primárně pomoci od potíží. Aspoň by to tedy tak mělo být.

Z hlediska rostlin konopí můžeme rozlišovat dva základní směry – ty bohaté na THC, které však skoro neobsahují CBD, a naopak. Ty bohaté na CBD se nazývají technické konopí Cannabis sativa a dají se běžně pěstovat venku. Ze stonků se dělají vlákna, ze semínek se lisuje konopný olej. Nás zajímají především květy, které extrahujeme, extrakt přečišťujeme a výsledkem je izolovaná látka – CBD. Krystalický prášek s čistotou minimálně 98 procent. Pokud tuto látku podrobíme dalšímu přečištění za velmi specifických podmínek, obdržíme ji ve farmaceutické kvalitě a je možné ji používat do léčiv.

V jakých oblastech zdravotnictví má kanabidiol využití?

Rozhodně v méně oblastech, než se v současnosti často uvádí. CBD a konopí nejsou všelék. Na základě dat z odborných článků nebo klinických studií můžeme dát ruku do ohně za fungování v oblasti dermatologie, neurologie a imunologie. CBD také vykazuje určitý protizánětlivý a antimikrobiální účinek. Klinicky se testoval na mírnění obtíží spojených například s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózu či na různé formy epilepsie, například syndrom Dravetové (forma epilepsie u kojenců). Na poslední zmíněné doposud na světě existuje jediné řádně zaregistrované léčivo s kanabidiolem – Epidiolex.

To jsou jediné relevantní oblasti. Další věci, které se kolem konopí točí, nejsou prokázané. Lidé se na základě různých výmyslů často mylně domnívají, že konopí pomáhá na všechno a snad i léčí všechny nemoci světa. To ale není pravda. Nesmí se zaměňovat výsledky z testování in vitro – tedy na buněčném modelu v mističce v laboratoři – a řádná klinická studie prováděná na lidech. Laboratorně někdy svitne naděje, že by CBD či další kanabinoidy mohly fungovat na to či ono, ale to je daleko od reality a ve valné většině případů to právě klinické studie nepotvrdí. Další alfou-omegou je správné dávkování a optimální léková forma, ve které aktivní látku přijímáme.

Jan Storch (1980)

Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Pracuje v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky se specializací na organickou chemii. Ve spolupráci s komerčními subjekty, Miroslavem Richterem a Janem Sýkorou vyvinul průmyslovou metodu separace kanabinoidů z technického konopí. Firma CB21 Pharma, v níž působí, vyvíjí kosmetiku a zdravotnické prostředky s obsahem kanabidiolu, na které má od tohoto roku licenci prodávat je v EU. Jan Storch v ní vede strategické směřování a výzkum.

Jak se od sebe jednotlivé formy liší?

Liší se především vstřebatelností aktivní látky a místem aplikace. Kanabinoidy jsou rozpustné v tucích, nikoliv ve vodě. Takové látky se v těle obecně špatně vstřebávají, protože naše tělo funguje na vodní bázi. Kanabidiol rozpuštěný v oleji, například ve formě kapek, je tedy vstřebatelný velice málo. Navíc se ze sedmdesáti procent vyloučí a kolem dvaceti procent se metabolizuje v játrech. Pokud ho tedy jenom sníme, například právě v kapkách, účinek je zcela zanedbatelný, neboť se ho vstřebá jen kolem deseti procent. Oproti tomu forma čípků má vstřebatelnost několikanásobně vyšší, tedy i větší efekt.

Jaké má CBD vedlejší účinky?

Rizika rozhodně nejsou malá. Závisí na dávce a délce užívání. Dlouhodobé užívání vyšších dávek ovlivňuje například funkci jater. Snižuje ji a játra se nejsou schopná zbavovat látek, které přicházejí do těla zvnějšku, například léčiv či různých xenobiotik – cizorodých sloučenin. Ta tím pádem například vydrží v těle delší dobu, což může prohloubit jejich účinek a zvýšit pravděpodobnost nežádoucích účinků. Je potřeba si dávat pozor. Také nejsou známé studie, jak CBD ovlivňuje vývoj plodu v těle matky nebo dítě při kojení.

Dále asi dvacet až třicet procent lidí reaguje na kanabinoidy buď jinak, nebo vůbec. A neví se proč. Zrovna naše čípky jsou pomocná léčba na podporu hojení, takže tam tohle neplatí. Ale hrálo by to roli například v případě, kdy chceme pomocí kanabinoidů ovlivnit nějaké autoimunitní onemocnění, třeba roztroušenou sklerózu nebo cukrovku.

Přípravky nyní můžeme prodávat všude po EU

Jako jedni z prvních na světě můžete vyrábět a prodávat zdravotnické prostředky z konopí. Jak si to vysvětlujete?

Sám tomu nerozumím. V konopném byznysu působí tisíce firem. Je potřeba říct, že 99,5 procenta z nich, možná i víc, jsou amatéři bez jakéhokoliv expertního vzdělání, což je asi hlavní důvod. Na trh tak pronikají údajné doplňky stravy a za účinky, které k nim výrobci uvádějí, by se nemusel stydět ani Andersen. Ale pořád je tam do půl procenta těch dobrých a nevím, proč se touto cestou nevydali.

Takže jakou cestu jste zvolili vy?

Moje vize byla taková, že půjdeme postupně – od zdravotnického prostředku. Až nasbíráme dostatek klinických informací o tom, že prostředek bude možné překlopit na úroveň léčiva, jako léčivo se ho pokusíme zaregistrovat. Zdravotnický prostředek tak máme na trhu už teď. Podařilo se nám to sice po dvou letech šílené práce – ale „jen“ po dvou letech. Léčivo bychom řešili pět až osm let a utopili bychom v něm mnoho milionů korun. A nemuselo by to vůbec skončit dobře. Když je nějaká látka na počátku velmi slibná a počáteční preklinické testy ukazují, že to je bomba, velmi často to končí na třetí fázi klinického testování, kdy se její účinek dostatečně neprokáže. O tom jsem již hovořil – rozdíl mezi laboratoří a skutečností.

Zajímala by mě právě ta cesta do českých lékáren. Když se vrátíme úplně na začátek – jak to probíhalo, když vás Karel Janeček oslovil?

Historie sahá do roku 2014. Tehdy mě náhodou oslovil tehdejší tým kolem Karla Janečka, který se rozhodl vstoupit do konopné tematiky, protože v ní viděl veliký potenciál z hlediska léčby. Potřeboval vyvinout extrakční technologie. Já jsem v roce 2009 dokončil doktorát a od té doby pracuji jako vědecký pracovník na Ústavu chemických procesů Akademie věd. Tam působím stále, ale být součástí tohoto projektu jsem vnímal jako příležitost.

Kanabinoidy Kanabidoidy jsou hlavními a nejlépe prozkoumanými látkami v konopí. Ty nejznámější jsou tetrahydrokanabinol (THC) a kanabinol (CBD). Zkoumají se však i další.



Proč jste na nabídku kývl?

Chtěl jsem propojit moje akademické zkušenosti s chemií s byznysem. Ve vědě dlouho bádáte, a když máte štěstí a přijdete na něco nového, publikujete to v prestižním žurnálu. Tím to většinou končí. Neaplikuje se to ihned dál. Jelikož se pohybuji v základním výzkumu, možnost dostat naše poznatky do praxe je hodně časově vzdálená.

Tohle byl oproti tomu farmaceutický vývoj s potenciálem vyústit v konkrétní produkt, a proto se mi to líbilo. Tak jsem se s nimi domluvil a tím začalo moje působení v oblasti fytokanabinoidů, které se rozvinulo až k založení naší firmy CB21 Pharma na podzim 2018.

Začínali jste ale kosmetikou.

Ano. Farmaceutický vývoj trvá několik let, vyvinout kosmetiku zhruba šest měsíců. V týmu máme Lenku Průšovou, která je formulátorka a hodnotitelka bezpečnosti kosmetiky. Pro ni je vzhledem k dlouhodobé praxi snadné vyvinout kosmetický produkt a zaregistrovat ho na evropské úrovni. První produkty vznikly ne jako beauty segment, ale jako přípravky, které napomáhají řešit konkrétní problémy.

Jaké má CBD v kosmetice účinky?

CBD navozuje v pokožce rovnováhu. Když se naváže na příslušný receptor, vyvolá správnou fyziologickou funkci kůže. Při použití CBD v kosmetice však velmi záleží také na formě samotného produktu. Při pohledu na současné kosmetické produkty – valná většina přípravků je jen CBD rozpuštěné v oleji či masťovém základu. Udělat sofistikovanou strukturu, kde bude v maximální míře využit potenciál CBD spolu s dalšími látkami a produkt bude mít takovou matrici, aby pomáhal na konkrétní problém, je mnohem náročnější.

A jak náročné bylo prosadit zdravotnické prostředky?

Vývoj farmaceutických produktů trvá delší dobu, včetně registračního procesu jsou to roky. Mimo jiné i proto jsme se v počáteční fázi rozhodli zdravotnické prostředky umístit na trhy, kde regulace nejsou tak přísné jako v Evropě. Začali jsme v Karibiku, konkrétně na Jamajce, a postoupili i do okolních států. V mezičase doběhly evropské procesy a v lednu tohoto roku jsme získali certifikát určený pro celou EU, takže nyní přípravky můžeme prodávat v jakémkoliv státě Unie.

Kanabinoidní terapie bude nejspíš vždy podpůrná

Doplňky stravy vs. zdravotnické prostředky vs. léčiva Doplněk stravy je potravina, která má doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek. Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely. Léčivé přípravky nejsou běžnými výrobky a podléhají podmínkám stanoveným právními předpisy České republiky i Evropské unie. Je to látka nebo jejich kombinace prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek. Zdroj: Národní zdravotnický informační portál

Od února se prodávají některé z vašich produktů volně v českých lékárnách.

Ano, zatím máme dva zdravotnické prostředky: rektální a vaginální čípky. Jsou kombinací dvou aktivních látek, kyseliny hyaluronové, respektive její sodné soli, a kanabidiolu. Kyselina podporuje hojení a regeneraci tkání, ran, lézí a vředů. Kanabidiol má antioxidační efekt. Když se něco hojí nebo je tkáň porušená či zanícená, je bohatá na volné radikály, které znesnadňují hojení. Kanabidiol je vychytává a tím působí lehce protizánětlivě.

Rektální čípky fungují jako pomocná léčba na hemeroidy, při hojení drobných či hlubších trhlin a vředů v řitní oblasti, análních píštěl a po proktologické operaci. Vaginální čípky pomáhají při hojení poševní sliznice, například po porodu či gynekologickém chirurgickém zákroku. V případě vaginálních čípků je také výhodou, že je to nehormonální forma preparátu.

Jaké další prostředky plánujete?

Máme ve vývoji další produkty nejen s kanabidiolem, ale i s dalšími kanabinoidy. Bohužel ale nemohu říct detaily. Produkt, který je nejblíže, je z oblasti neurologie a další z oblasti stomatologie. Kromě toho teď budeme testovat vaginální čípky na endometriózu. S těmi rektálními máme podobnou vizi, akorát na idiopatické záněty střev, jako je Crohnova choroba.

Také provádíme studie, které o kanabinoidech rozšiřují znalosti. Podle současného stavu poznání bude kanabinoidní terapie pravděpodobně vždy symptomatická a podpůrná. Ale to z ní nedělá nic podřadného.