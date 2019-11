Z konopí umí získat léčivý kanabidiol. Teď ho chce zpřístupnit lidem

U nás se tyto přípravky zatím nesmí využívat. Pro jejich registraci platí v Česku i Evropské unii velmi přísná pravidla.

Jan Storch to chce změnit a s podporou Karla Janečka a dalších investorů se snaží krok za krokem dosáhnout svého cíle. „Jsem zastáncem toho, aby se pacientům v Česku a EU umožnilo využití léčebných účinků kanabinoidů a konopí, aby se v tomto ohledu i zlepšily zákony a lidé měli k takovým přípravkům přístup,“ říká.

Pevně věří, že registrace získá a kanabidiol začne v Česku lidem pomáhat. „Dá se využít především v oblasti neurologické terapie, potlačení chronické bolesti, chronických zánětů střeva, imunitně podmíněných neurodegenerativních chorob, v dermatologii i jako pomocná léčba při onkologických onemocnění,“ přibližuje vědec.

Když přišla od Karla Janečka nabídka, abyste se pustil do projektu, přijal jste ji hned, nebo jste si vzal čas na rozmyšlenou?

Nějakou dobu mi to trvalo. Konopím jsem se do té doby vůbec nezabýval. Navíc na konopí pro rekreační účely a obecně drogy hledím skrz prsty. Marihuanu vnímám jako drogu. Takže mi nějakou dobu trvalo, než jsem se prokousal literaturou a zjistil, jaké účinky má kanabidiol a další nepsychotropní kanabinoidy. Vědecká fakta v kombinaci s osobou Karla Janečka mě nakonec přesvědčila, abych do projektu šel.

Vyvinout metodu, jak získávat z technického konopí kanabidiol, vám s týmem trvalo zhruba dva roky. V čem bylo zadání složité?

Kanabidiol se v laboratořích podařilo izolovat již někdy v 50. a 60. letech, šlo ale jen o malinké množství maximálně v gramech. Laboratorní měřítko se však musí převést do průmyslového, a ne vždy to jde. Nám se to podařilo. Technologii jsme navíc koncipovali tak, aby byla co nejjednodušší, nejlevnější a kombinovala známé procesy bez drahé chromatografie.

S jakým konopím jste museli pracovat?

U nás je legální pracovat s technickým konopím, jehož odrůdy jsou certifikované. Takže jsme museli pracovat s konopím s obsahem THC do 0,3 procenta, ve kterém je i nízký obsah kanabidiolu – nejvýše dvě procenta.



Když se z konopné biomasy udělá extrakt, obsahuje spoustu balastu, odpadních látek, těžkých kovů a herbicidů z půdy. Prvotní extrakt se musí vyčistit, a to byl náš hlavní úkol – umět to udělat průmyslově a levně. Ve Spojených státech a Švýcarsku pracují s konopím, ve kterém je výrazně vyšší podíl kanabidiolu, třeba i 10 až 15 procent, a stejně tak i vyšší podíl THC, například až jedno procento. Prvotní extrakt, který vyrobí, je proto velmi kvalitní a náklady na výrobu čistého kanabidiolu jsou pro ně výrazně nižší.

Když jste chtěli svůj vědecký počin využít v praxi, začalo to váznout. Proč?

Know-how jsme vyvinuli na půdě vědeckého ústavu. Ústavy nejsou zřízené k tomu, aby dělaly byznys. Existují ale dvě možnosti, jak využít know-how vyvinuté vědeckým ústavem. Jde to řešit prodejem či pronájmem licence, nebo založením spin-off firmy, v níž bude mít vědecký ústav podíl. Zprvu jsme se snažili založit firmu s přímou účastí ústavu, což trvalo dlouhou dobu. Nakonec jsme to vyřešili pronájmem licence od ústavu a s kolegy Miroslavem Richterem a Janem Sýkorou jsme založili firmu, která už kanabidiol využívá v praxi.

Jan Storch (1980) Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Pracuje v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky se specializací na organickou chemii.

Ve spolupráci s komerčními subjekty, Miroslavem Richterem a Janem Sýkorou vyvinul průmyslovou metodu separace kanabinoidů z technického konopí.

Firma CB21 Pharma, v níž působí, vyvíjí kosmetiku pod chráněným názvem CANNEFF® a dále zdravotnické prostředky s obsahem kanabidiolu, které vyváží do několika zemí světa.

Kolik již celý projekt stál?

Know-how byl začátek, což stálo jednotky milionů korun. Proces stále vylepšujeme a vymýšlíme, jak ho zdokonalit. V dnešní podobě jsme do procesu vložili již několik desítek milionů korun.

Letos na jaře jste představili konopnou kosmetiku, v čem je jiná?

Většina producentů konopné kosmetiky tak označuje výrobky s obsahem konopného oleje. Ten je výborný, ale neobsahuje kanabidiol, jen stopové množství. My máme v kosmetice čistý kanabidiol, který kombinujeme s dalšími aktivními látkami, aby se účinky všech aktivních látek umocnily a výsledný efekt byl maximální.



Pokud se taková kosmetika vyvine, jaké má účinky?

Kanabidiol v pokožce zjednodušeně řečeno vyvolává regenerační procesy a umožňuje její správnou fyziologickou funkci. Tato kosmetika je určená pro pokožku, která má sklony k podráždění, zarudnutí či obtížně snáší jiné přípravky. První řada CANNEFF® Balance je proto neparfémovaná, vonné látky jsou totiž dost alergenní a citlivé pokožce tedy rozhodně neprospívají. Přípravky jsme nechali testovat na dermatologickém pracovišti a snášenlivost byla vynikající.

Bylo těžké přijít na správnou recepturu, která projde dermatologickým testem?

Na kosmetice pracuje kolegyně Lenka Průšová, kterou máme v týmu. Bez ní bychom to nedali dohromady. Naformulovat skutečně funkční krém není vůbec jednoduché. Když si dnes někdo doma míchá vlastní kosmetické krémy, nedá se říci, že jde o kosmetiku. Člověk musí být chemik, aby věděl, jaké látky s čím zkombinovat, jak je smíchat, nakonzervovat, aby krém skutečně fungoval a nebyla to jen vazelína, která promastí pokožku. Lenka je odbornice s bohatými zkušenostmi. Kosmetiku děláme ze dvou důvodů. Jednak kvůli tomu, že lidem pomáhá. A za druhé proto, že prodejem kosmetiky chceme vydělat částečně na klinické testy, které jsou cenově velmi náročné.

Co dalšího s kanabidiolem vyrábíte?

Vyrábíme tablety a rektální a vaginální čípky, které už dva roky vyvážíme do zemí Karibiku a Jižní Ameriky. Pracujeme na dalších lékových formách.

K čemu jsou určené?

Tablety působí na celkové zklidnění organismu při stresovém vypětí. O kanabidiolu je známé, že působí na mírné formy úzkosti a deprese. Pomáhá udržovat rovnováhu vnitřního prostředí organismu - homeostázu. Podle studií má pozitivní efekt při symptomech spojených s Parkinsonovou chorobou a roztroušenou sklerózou. Pomáhá zmírňovat spazmické stavy a tremory.

Vaginální čípky s kanabidiolem zase pomáhají řešit syndromy spojené s menopauzou a hormonální dysbalancí, jako jsou výkyvy teplot, nespavost či změny nálad. Kanabidiol v kombinaci s dalšími aktivními látkami urychluje i hojení po různých operačních zákrocích, zvlhčuje sliznici.

Rektální čípky jsou pak zaměřené na autoimunitní onemocnění střev, zažívacího traktu, pooperační hojení a negativní věci spojené s onkologickou léčbou.

Proč je zatím nelze uvést i do lékáren na náš trh?

V Evropské unii platí velmi přísná pravidla, už ale pracujeme na tom, abychom získali registraci na některé produkty. Naše zdravotnické prostředky podrobíme příští rok i klinickým testům, abychom je mohli uvést i na trh Evropské unie.

Máme v plánu vyvíjet i další přípravky a do budoucna i léčiva. Před rokem jsme si nastavili cíl, že se chceme stát plnohodnotnou farmaceutickou firmou využívající kanabinoidy, což je velmi náročný projekt.

Jste optimista? Věříte, že to dopadne dobře a potřebné registrace získáte?

Určitě, musíme to zvládnout, chce to ale víc času, než jsme předpokládali. Myslím, že příští rok by se už mohlo podařit, že získáme registraci některých produktů. Jsem zastáncem toho, aby se pacientům v Česku umožnilo využití léčebných účinků konopí, aby se zlepšily v tomto ohledu i zákony a lidé měli k takovým lékům přístup. To je ostatně náš cíl. Jsem však proti legalizaci marihuany pro rekreační účely. Ti, co marihuanu kouří, můžou kouřit za stávajících podmínek v klidu dál.

Jak je na tom vaše firma finančně?

Bez investorů se ani do budoucna neobejdeme. Budování certifikovaných pracovišť, registrace produktů, které vyžadují klinické a preklinické zkoušky, stojí neuvěřitelné peníze. Jen stroje na výrobu tablet a čípků znamenají velké investice, další náklady jsou spjaté s lidskými zdroji. Abychom měli ty nejlepší odborníky, musíme je dobře zaplatit. Situace ohledně tržeb se poslední dobou zlepšuje, nejde ale o miliony.

Nakolik se vám daří skloubit podnikání a vědeckou činnost? Stíháte práci vědce?

Je to velmi náročné, zvlášť tento poslední rok. Nebýt mého týmu, který mám v akademii v Ústavu chemických procesů, tak bych to nezvládal. Jsou to velmi schopní a pracovití lidé. Snažím se podílet se na vědeckých směrech a shánět peníze na financování mého týmu, což je hodně těžké. Už se ale nemohu věnovat doktorandům a studentům v laboratořích.

Co pro vás znamenají peníze?

Pro mě peníze znamenají svobodu, zvlášť v souvislosti s vědou. Byznys jsem začal dělat i kvůli tomu, že jsem měl plné zuby psaní projektů a žádostí o financování, kdy je pravděpodobnost, že získám peníze pro vědeckou práci, třeba jen pět až deset procent. To mě opravdu už nebaví. Čas a množství práce, které jsem věnoval psaní projektů, jsem se rozhodl věnovat podnikání a až se bude dařit, část peněz chci nasměrovat do dalšího svého výzkumu. V tom vnímám svobodu, že nebudu muset být závislý na cizích zdrojích.