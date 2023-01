Nealkoholické víno, gin nebo rum pije stále více mladých. Trend udává Francie

Francie je v produkci nealkoholických nápojů v současné chvíli jedním z tahounů Evropy. Jde o jedno z nejrychleji rostoucích odvětví a ročně tu vzniknou stovky firem, které svou strategii směřují tímto směrem. Nic na tom nemění ani fakt, že Emmanuel Macron je vínu silně nakloněn. Vždyť francouzská vinařská obec ho naposledy zvolila osobností roku. „Víno piju každý den, k obědu i k večeři,“ řekl před pár týdny prezident Francie.

„Mladí lidé ve věku 20 až 30 let konzumují ve Francii mnohem méně alkoholu než my. Má generace byla rokenrolová, hodně jsme pili, dost jsme kouřili,“ přiznává pro deník The Guardian jednasedmdesátiletá francouzská respondentka, která nechtěla být jmenována. Doba se ale podle ní změnila. „Mladí nyní hledají alternativy a prospívá to mimo jiné i nám starým, neboť se snažíme své návyky změnit,“ dodává Francouzka.

Stále více velkých francouzských vinařství tak kromě standardního vína vyrábí i to nealkoholické. Ke trendu se připojují ale i velké likérky, i proto třeba bezalkoholový gin nebo rum dnes už v zemi není ničím neobvyklým.

Poptávka je velká

Na severu Paříže vznikl před nedávnem první specializovaný vinný sklípek jménem Le Paon Qui Boit, tedy v překladu něco jako Páv, který pije. Nabízí čistě nealkoholické vinné varianty a těsně před Novým rokem byly jeho prostory narvané zákazníky. Mladá klientela si tam procházela asi 400 druhů nealkoholických nápojů, a to třeba včetně asi padesáti nealkoholických šumivých vín, které mohou být podávána jako alternativa k běžnému šampaňskému.

„Asi čtyři pětiny našich zákazníků stále alkohol pijí,“ říká pro deník The Guardian šéf podniku Augustin Laborde. Jde ale podle něj o nový způsob myšlení, lidé chtějí střídat vína s těmi bez alkoholu. „Na začátku si mnozí mysleli, že našimi zákazníky budou hlavně těhotné ženy nebo muslimové, ale ti nyní tvoří jen asi 20 procent klientely,“ říká majitel.

Francouzka Anna, devětadvacetiletá zákaznice Páva říká, že dříve byl tento přístup považován za zvláštní, ale nyní se věci mění. „Sama mám často aspoň měsíční pauzu bez alkoholu, vodu se mi ale pít nechce,“ dodává. Nové nápoje jsou podle ní inovativní.

Analytička Susie Goldspinková z institutu IWSR Drinks Market uvedla, že Francie je v současné chvíli a v tomto ohledu jedním z nejrychleji rostoucích trhů. „V loňském roce jsme zjistili, že podíl abstinentů byl asi čtrnáctiprocentní. Letos to ale je už skoro 20 procent,“ uvedla.

Someliér jednoho z pařížských podniků Felix Bogniard už pro novou tuto klientelu vytvořil speciální degustační menu. „Jsme svědky nového trendu. Lidé mají zájem o nealkoholické varianty i přesto, že alkohol normálně pijí,“ uvedl.

Podobný názor má i Francouz Calixte Payan, jehož nealkoholický rum letos v Londýně a v San Francisku zvolili za ten nejlepší na světě. „Ve Francii jsme ještě na začátku, ale příležitosti jsou v tomto segmentu obrovské. Po těchto nápojích je obecně velká poptávka. Dříve to lidé nechtěli otevřeně přiznat, ale nyní se nebojí chodit do obchodů a poptávat produkty bez alkoholu. Do budoucna by se Francie mohla stát uznávanou metropolí i pro své nealkoholické varianty,“ uzavřel pro deník The Guardian.