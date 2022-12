Jihomoravané si připlatí téměř za všechno, dražší budou i vinobraní

MF DNES přináší přehled jihomoravských cen pro příští rok za teplo, odpady, vodu, veřejnou dopravu nebo nemovitosti.

V Brně teplo letí na dvojnásobek

Ceny tepla potěší možná jen Břeclavany, kteří poslední dva měsíce platili pětinásobek toho co dřív. Důvodem bylo náhlé odstoupení dodavatele plynu NWT od smlouvy, kterou měl se společností Teplo Břeclav. Vládní zastropování ale vrátilo částku na únosnější úroveň, třebaže Břeclavští i tak zaplatí více než dvojnásobek oproti loňsku.

Obdobně jsou na tom ale takřka všechna města v kraji, s výjimkou Hodonína, jenž využívá páru z elektrárny na uhlí a biomasu. Náklady se zde dopočítávají až zpětně, ale předpokládá se cena 850 až 870 korun, tedy výrazně méně než jinde.

Nejdražší teplo mají Brňané. Kvůli extrémní situaci ohledně plynu, na němž jsou Teplárny Brno závislé, se cena za gigajoule zvýšila zhruba na dvojnásobek na 1 672 korun.

Blanenští zaplatí víc za odpad

Zato ceny za odpad se v Jihomoravském kraji měnit nebudou. Tedy s výjimkou Blanska, kde poplatek vzroste z 540 na 780 korun. „Nezvyšoval se od roku 2012, navíc částka dlouhodobě nepokrývá náklady na svoz,“ zdůvodňuje to mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Zvýšení poplatků za odpad navrhovali i někteří zastupitelé v Břeclavi, ale neúspěšně. Přesto se po posledním zasedání zastupitelstva začala šířit fáma, že částka vyletí na dvojnásobek, tedy 1 200 korun.

„V době, kdy zdražuje vše, dokážu rozumět i trochu panické situaci jedinců, kteří tento nesmysl šíří. Ostatně neumím vyloučit, že se cena za odpady v budoucnu zvedne,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Zatím to ale není na pořadu dne. A vedení města chce variantu co nejvíce oddálit.

Vodu zvedly energie i opravy

Jihomoravané si významně připlatí za vodu. Vodné a stočné se někde zvedlo až o 30 korun za kubík, přitom v dřívějších letech šlo obvykle maximálně o desetikorunu.

Do částek se promítá nejen nárůst cen za energie, ale i plán obnovy vodovodní a kanalizační sítě, díky němuž vodárenské společnosti garantují i do budoucna všem obyvatelům dodávky pitné vody bez závažných poruch a havárií.

„Kalkulace cen za vodné a stočné pro rok 2023 byla velmi složitá. Promítly se do ní vysoké ceny energií, materiálů, chemikálií a také celková inflace. Elektrická energie je základním kamenem pro to, aby bylo možné odběratelům pitnou vodu dodávat a čistit tu odpadní,“ shrnul Lubomír Gloc, generální ředitel Vodárenské akciové společnosti, která se stará o vodu pro Znojmo.

Podle něj cena silové elektřiny i po zastropování vzrostla čtyřikrát. A bez ní není možné surovou vodu čerpat, upravovat, velmi náročné na energetický provoz jsou i čistírny odpadních vod, bez nichž nelze udržet neznečištěnou vodu v řekách a dalších tocích.

„Výroba a dodávka jediného litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění stojí zhruba deset haléřů,“ vypočítala mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Každý člověk přitom spotřebuje 107 litrů za den. Měsíční výdaj za vodné a stočné na jednoho obyvatele je tak asi 331 korun.

Dražší sport a vinobraní

Příští rok si lidé zaplatí víc i za zábavu. Úpravu cen nachystala například sportoviště, která spadají pod Správu majetku města Vyškova. Pokud by se měly plně pokrýt energetické náklady, pak by třeba v místním akvaparku museli navýšit ceník až o 60 procent.

„Takovou cestou jsme jít nechtěli, zdražení je přesto nutné. I přes šetření s elektřinou, zemním plynem a vodou dojde ke skokovému nárůstu nákladů na provoz. Nárůst cen pro veřejnost je tak v rozmezí 20 až 30 procent,“ informoval vyškovský místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).

Například o víkendu tak dospělí za hodinu v bazénu zaplatí 120 korun namísto dosavadní stovky, ve všední den do tří hodin odpoledne 95 korun, po zbytek dne 110 korun. Celodenní vstup do venkovního areálu pak v létě vyjde o 30 korun dráž, tedy nově na 150 korun.

A zvednou se třeba i vstupenky na tolik oblíbené slavnosti vinobraní ve Znojmě a v Mikulově. Za dvoudenní permanentky na Znojemské historické vinobraní zaplatí nově návštěvníci o dvě stě korun víc než doposud. Loni to v předprodeji bylo 350 korun, letos už 550. V Mikulově už výrazněji zdražovali, tentokrát bude změna spíše kosmetická. V předprodeji milovníci vína zaplatí za permanentku nově 850 korun, tedy o padesát víc než naposledy.

Nákladnější cesty po kraji

Na jižní Moravě také po dlouhé době zdraží veřejná doprava. Jízdenky v systému IDS budou dražší téměř o pětinu. Nejvíce si Jihomoravané připlatí za lístky na nejkratší dobu. Třeba u toho úplně nejlevnějšího za deset korun nově vytáhnou z peněženky dvanáct, k delší cestě už jim nepostačí jízdenka za 20 korun, ale musí dalších pět přidat. Dosud totiž člověk mohl mimo Brno jet za dvacetikorunu až 45 minut, nově to bude maximálně desetiminutovka.

V Brně nicméně dál zůstane platná stejná jízdenka na čtvrt hodiny jako dosud. Mírně levnější budou jednorázové jízdenky v případě, že si je cestující koupí přes aplikaci Poseidon.

Zdražovat naopak nebude MHD přímo v Brně, zato u ostatních měst tato otázka ještě zůstává otevřená. Ceny lístků by se měly dorovnat na krajskou úroveň. Města totiž sice mají vlastní hromadnou dopravu, ale ta je zároveň zcela propojena s krajskými linkami prostřednictvím integrovaného dopravního systému.

„Ideální i pro cestující by bylo, aby cena jízdenek IDS a MHD nebyla rozdílná. Pokud se bude o změnách jednat, tak nejdřív na zastupitelstvu města v únoru,“ upřesnil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. A obdobně se k tomu staví také v ostatních městech.

Změny, spíše pozitivní, čekají také MHD ve Znojmě, kde od počátku roku nastupuje nový dopravce.

Realitní trh narazil na strop

Co se týče cen nemovitostí, očekává se po „nárazu na strop“ jejich mírný pokles, a to zhruba do poloviny příštího roku. Ovšem záleží na místě.

Byty v nejlepších lokalitách, jako je v Brně Královo Pole, Žabovřesky nebo Brno-střed, a segment luxusních bytů jsou nejméně náchylné na tržní otřesy. U těch by měly ceny spíše stagnovat. Poptávka po kvalitním bydlení je tu stále vysoká a movití lidé do nich ukládají své úspory a kupují je i jako investice pro další pronájem.

Mírný pokles se dá podle odhadu makléřů očekávat u rodinných bytů v panelových domech na sídlištích i u rodinných domů – zejména těch velkých a méně kvalitních. Opět ale záleží na lokalitě.

Co se proti předchozím rokům na realitním trhu změní, je fakt, že si podmínky začnou diktovat kupující. Zatímco ještě před dvěma lety si mohli prodávající vybírat z několika desítek zájemců, dnes jsou to v lepším případě jednotky.