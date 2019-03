Facebook mění pravidla politické reklamy, chce bránit ovlivňování voleb

Nová pravidla Facebook zveřejnil ve čtvrtek. Pokud bude inzerent chtít na největší sociální síť světa umístit politickou reklamu, bude se muset prokázat úředními dokumenty a projít několika kontrolami. Ty budou podle listu The Guardian obsahovat otázky na politická témata dané země.



„Dodržování tohoto systému budeme kontrolovat kombinací automatického softwaru a nahlašování od uživatelů,“ stojí na blogu Facebooku. Kromě informací o tom, kdo za reklamu zaplatil, se u ní bude také po rozkliknutí ukazovat, kolik lidí se na ni podívalo a do jaké spadali věkové kategorie. Tyto a další informace budou posléze prostřednictvím nové Knihovny reklam dostupné po sedm let.



„Uvědomujeme si, že se najde spousta lidí, kteří se systém budou snažit obejít,“ tvrdí Facebook. „Jsme si ale jisti, že se stane opravdovou bariérou pro lidi, kteří by chtěli jakkoli ovlivňovat volby v cizích zemích,“ dodává.



Podle sociální sítě tento přístup nejen zabrání snahám cizinců pomocí politické reklamy ovlivňovat volby, ale také pomůže policii. Ta totiž, v případě, že bude mít podezření na nekalou činnost, bude mít přístup k informacím o inzerentovi.



„Stojíme zde proti velmi chytrému, kreativnímu a dobře finančně zajištěnému nepříteli,“ komentoval vznik nových pravidel pro televizi CNBC Richard Allan, viceprezident Facebooku. „Věříme však, že se nám podaří jakékoli další pokusy o ovlivňování voleb zarazit,“ dodal.



Pravidla je mají chránit, přitom se jim nelíbí

Nová pravidla Facebooku si již ani ne den po svém představení stihla vysloužit kritiku. Ta paradoxně přišla ze strany některých členů Evropského parlamentu, podle nichž zabrání evropským politickým stranám oslovit voliče napříč zeměmi. Sociální síť přitom pravidla zavádí právě proto, aby tyto volby nebyly ovlivněny z jiných částí světa.



„Omezování politické kampaně hranicemi států je přesný opak toho, čeho by měla evropská demokracie dosáhnout,“ citoval list Financial Times Guye Verhofstadta, předsedu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a bývalého premiéra Belgie. „Zabíjí to myšlenku evropské demokracie,“ dodal.



„Každý stát v Evropě má jiné volební právo,“ komentoval Verhofstadtovy výroky Allan. „Není tedy prostě možné, aby belgický regulátor řešil to, že někdo ve Švédsku porušuje zákony, které platí v Belgii,“ obhajuje rozhodnutí firmy.



Facebook podle Allana obdržel prosbu o vyjmutí voleb do Evropského parlamentu z nově zaváděných pravidel, rozhodl se jí však nevyhovět. Není podle něj technicky možné tak učinit, aniž by se otevřela cesta k inzerci i lidem mimo Evropskou unii.

„(Facebook) prostě nepochopil pravou podstatu Evropské unie,“ reagoval na Allanův postoj mluvčí Evropského parlamentu. Šéfové evropských politických stran budou o tom, jak chtějí situaci vyřešit, diskutovat příští týden.

Stejná pravidla Facebook kromě Evropy zavedl i v Indii a Spojených státech amerických. Sociální síť dlouhodobě čelí kritice kvůli tomu, že údajně neřešila možnost ovlivňování zahraničních voleb jejím prostřednictvím. Nejčastěji se v tomto ohledu mluví o údajném ruském ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016.