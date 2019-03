Litevec obral Facebook a Google o miliardy korun, u soudu se přiznal

Do vězení by měl nastoupit letos v červenci. Se žalobci se dohodl také na tom, že se vzdá 49,7 milionu dolarů (1,1 miliardy korun), které na podvodu vydělal. Rimasauskas pochází z litevské metropole Vilnius, do Spojených států byl vydán v srpnu 2017.

Americká prokuratura jej viní z podílu na organizaci rozsáhlého podvodu, kvůli kterému přišel Facebook o 99 milionů a Google o 23 milionů dolarů. Podvodníci se vydávali za prodejce, kterým technologické firmy dluží peníze.

Podle agentury Bloomberg předstírali, že pracují pro tchajvanského výrobce elektroniky Quanta Computer. Zaměstnance Facebooku a Googlu měli přesvědčit o nesplacených dluzích vůči firmě, přičemž následné platby přesměrovali na své účty.

Rimasauskas se podle svých slov na podvodu podílel v letech 2013 až 2015, vytvořil pro něj potřebnou infrastrukturu v podobě bankovních účtů v Lotyšsku a na Kypru. Podepsal také průvodní dokumentaci k finančním převodům. “Plně jsem si uvědomoval, že se dopouštím podvodu,” prohlásil Rimasauskas před soudem.

Jeho účast zahrnovala také “padělání faktur, smluv a dopisů, které působily jako vyjádření vedoucích pracovníků”, citoval žalobce server americké stanice CNBC.

Celý případ je podle agentury Reuters příkladem množícího se typu podvodů realizovaných přes firemní e-maily. Podvodníci je směřují na společnosti, které využívají zahraniční dodavatele. FBI v roce 2017 uvedla, že od roku 2013 už škody tohoto typu přesáhly tři miliardy dolarů.