Největší mobilizace světa. Stamiliony Indů jdou k volbám v sedmi fázích

Sadhví Kamalová v šafránovém rouchu je svatá hinduistická žena, jejímž posláním je ochraňovat krávy. V posledních měsících se však v rámci předvolební kampaně proměnila v dobrovolnici.



V bílém SUV s nálepkou posvátné krávy a sloganem „Kráva je matkou světa“ neúnavně brázdila indickou krajinu, aby podpořila „svého“ Naréndru Módího. Hinduistického nacionalistu, šéfa Indické lidové strany (BJP) a dosavadního premiéra, který by s požehnáním voličů rád pokračoval v čele vzmáhající se jaderné mocnosti i dalších pět let.

Takových dobrovolníků jako Sadhví Kamalová jsou tisíce a tisíce. Módího milují. Ten totiž elektrizuje shromážděné davy svým přáním: Ještě více hinduismu! Hinduttva, hinduistický způsob života, namísto světského pluralismu!

Jeho cílem je zavedení starých hinduistických hodnot po celé multikulturní zemi. Včetně oživení kastovního systému. Koneckonců už to začalo. Módí zaúkoloval sbor učenců, aby s pomocí studia DNA dokázali, že dnešní hinduisté jsou přímými potomky nejstarších obyvatel Indie a že staré hinduistické spisy, zmiňující se například o starověkých létacích strojích, popisují čistou pravdu.

Jedním z nesporných Módího úspěchů je, že dokázal náboženství a s ním spojený hinduistický nacionalismus, kdysi okrajový, posunout přímo do centra indické politické debaty.

Podle opozice Módí podněcuje protimuslimské nálady

Dokonce i Ráhul Gándhí a jeho sestra Prijanka, noví mladí vůdci centristického a sekulárního Indického národního kongresu, hlavního soupeře BJP, se na předvolebních shromážděních snažili dokazovat svoji „hinduistickou důvěryhodnost“.



Kongres obviňuje Módího z porušování vratkých sekulárních základů země. Z toho, že podporuje hinduistické organizace, které podněcují protimuslimské nálady a hrozí v zemi rozpoutat náboženské násilí. Zda na to budou voliči slyšet, uvidíme na konci května.

Módí je každopádně nepřehlédnutelný indický fenomén. A zdaleka není jen nějakým náboženským tmářem k pousmání, jak by se možná mohlo zdát z předchozích řádků. Má za sebou i velké úspěchy v oblasti, v níž byste to možná nečekali – v ekonomice.

Největší volby na planetě Celoindické parlamentní volby proběhnou postupně v sedmi etapách, začínají 11. dubna a končí 19. května. Oprávněných voličů je přes 900 milionů, zhruba osmina veškerého lidstva. Volí 543 členů parlamentu.

Hlavně v nich soupeří vládní Indická lidová strana (BJP) a její spojenci proti opozičnímu Indickému národnímu kongresu a jeho koaličním partnerům. Kongresu průzkumy předvídají nárůst podpory, v posledních volbách 2014 totiž zcela propadl. Mírným favoritem je však BJP.

I svět uznává, že zejména zásluhou jeho kabinetu indické hospodářství v posledních letech roste o více než sedm procent, tedy rychleji než oslavovaná Čína. Totéž dokázal už v rodném Gudžarátu, kde stál v čele svazové vlády.

Nebyla by to však neobyčejně komplikovaná multinárodnostní Indie, aby každý premiérův kritik hravě nenašel také spoustu nedostatků. Velká zadluženost, nezaměstnanost, nízké příjmy zemědělců, kteří nedávno protestovali po celé zemi. To všechno Módí, jenž Indii polarizuje podobně jako Spojené státy Donald Trump, slibuje vyřešit.

Někteří Indové, zvláště příslušníci vzdělaných středních vrstev, kteří se děsí jeho nápadů, Módího rovnou označují za skrytého autoritáře a nezodpovědného populistu. Těžko říci, jestli to bude stačit.

Loni koncem roku dostala BJP volební výprask ve třech svazových státech. Začalo se tvrdit, že Módí je už za zenitem. Když se však nedávno postavil do role ochránce země a málem rozpoutal válku s Pákistánem, preference se mu vrátily. Nyní je Modí, slibující, že z Indie učiní světovou supervelmoc, znovu na koni.