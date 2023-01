Holmesová má jít do vězení, ne žít v luxusním sídle, stěžují si žalobci

Nastal čas, aby se Elizabeth Holmesová zodpovídala ze svých zločinů a začala si odpykávat trest odnětí svobody, uvedli ve čtvrtek žalobci v soudním podání. „V této zemi neexistují dva systémy spravedlnosti – jeden pro bohaté a druhý pro chudé. Existuje jen jeden systém trestního soudnictví,“ cituje agentura Bloomberg stanovisko žalobců.

Zakladatelka farmaceutické společnosti Theranos si v listopadu vyslechla rozsudek, který ji za podvod a klamání investorů, zákazníků i pacientů posílá na jedenáct let do vězení.

Za tři měsíce by měla nastoupit k výkonu trestu, podle Bloombergu se k tomu ale nechystá, právě naopak. Snaží se zrušit omezení cestování, přičemž se odvolává na povahu práce svého partnera Billyho Evanse.

Dva týdny po rozsudku se odvolala a nyní tvrdí, že by jí mělo být umožněno zůstat na svobodě, protože nehrozí, že by uprchla a navíc chce vznést „podstatné argumenty“, které by mohly odůvodnit znovuotevření kauzy a spustit nový proces.

Státní právníci upozorňují na to, že když Holmesová čelila obviněním, žila přitom na panství s měsíčními náklady 13 tisíc dolarů, porodila dvě děti a „neprojevovala žádné výčitky svědomí“.

Holmesová založila společnost Theranos v roce 2003, když jí bylo pouhých 19 let. Se svým startupem měla velké plány. Vyvíjela technologii pro laboratorní analýzu, při které by místo klasických odběrů stačila jediná kapka krve. Z ní Holmesová chtěla zjišťovat celkový zdravotní stav pacienta, z pouhé kapky odebrané třeba v lékárně by se člověk dozvěděl o všem, co mu zrovna je. Pokud by se to Holmesové opravdu podařilo, šlo by o průlom srovnatelný s objevením penicilinu.

Jenže v případě Theranosu a Holmesové šlo o podvod, který prokoukl až v roce 2015 americký list The Wall Street Journal. Do té doby se z Holmesové stala miliardářka, mediální hvězda Silicon Valley, do její společnosti investovali peníze magnáti i bývalí američtí ministrové a ministryně. Referovalo se o ní jako o Stevu Jobsi v sukni, přičemž ona se do této role velmi úspěšně stylizovala.

Její obhajoba stála na tom, že jednala nevědomě a stala se obětí svého bývalého byznysového partnera a milence Rameshe Balwaniho.