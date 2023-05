Padlá hvězda Silicon Valley konečně nastoupí do vězení. Odvolání Holmesové nevyšlo

Zakladatelka společnost Theranos Elizabeth Holmesová si začne 30. května odpykávat svůj trest odnětí svobody za podvody na investorech. Tvrdila totiž, že její startup dokáže provádět širokou škálu lékařských diagnostik pomocí několika kapek krve. Datum nástupu do vězení stanovil ve středu americký okresní soudce Edward Davila a Holmesová by tam měla celkově strávit 11 let a tři měsíce.