Z velké šéfky zločincem. U soudu s Holmesovou svědčil i bývalý ministr obrany

Na lavici svědků v kalifornském městě San Jose se vystřídalo přes třicet lidí. Pacienti vypovídali o nepřesných výsledcích krevních testů, laboratorní zaměstnanci zas o tom, jak Holmesová ignorovala jejich pochybnosti týkající se předmětu činnosti startupu Theranos.

Mělo jít o projekt století - společnost měla vyrábět stroje, které by dokázaly člověku stanovit zdravotní diagnózu od rakoviny až po HIV z pár kapek krve.

Vizi Holmesové věřili i ostřílení investoři. Jejich výpovědi byly v soudním procesu klíčové. Porotci totiž nakonec rozhodli, že je bývalá podnikatelka vina ve čtyřech bodech obžaloby, které se týkaly právě podvodů na investory.

Daniel Mosley, realitní právník bývalého ministra zahraničí USA Henryho Kissingera, prozradil, že společnosti Theranos pomáhal zařídit investice v celkové výši 370 milionů dolarů (více než osm miliard korun) od nejbohatších rodin v USA. „Nemyslel jsem si, že mám nepřesné informace. Bylo to riziko, které jsem byl ochoten podstoupit na základě toho, co jsem věděl,“ vypověděl Mosley.

Jako svědek před soudem stanul i bývalý americký ministr obrany James Mattis, který uvedl, že se nechal charismatickou podnikatelkou oklamat, když do jejího startupu vložil důvěru, aniž by si pečlivě prošel, do čeho vlastně jde. Mattis i Kissinger seděli ve správní radě Theranosu před tím, než vyšlo najevo, že jde prakticky o „Potěmkinovu vesnici“.

Elizabeth Holmesová zachycena na skice ze soudní síně. Soudní úřednice jí právě předčítá, že byla shledána vinnou ve čtyřech z jedenácti bodů obžaloby. (3. ledna 2022)

Pro investory z toho do budoucna plyne ponaučení, píše Bloomberg: pečlivě zkoumat do čeho vkládají peníze, zejména pokud jde o specializované odvětví, jakým je zdravotnictví. A jednu lekci nabízí renomovaná agentura i pro zakladatele dravých startupů. Ti by si měli dávat pozor, aby jejich optimistické a naděje plné teze o budoucnosti vlastního byznysu nesklouzly k čirému fantazírování.

V bodech obžaloby týkajících se klamání pacientů porota rozhodla o nevině Holmesové a to zejména kvůli nedostatku důkazů.

Desatero sexuálně zneužívané šéfky

Elizabeth Holmesová svou vinu po celou dobu trvání procesu odmítala. Odhodlala se též k překvapivému kroku. Rozhodla se svědčit na svou obranu, což je v trestních případech takzvaných bílých límečků neobvyklé a také značně riskantní, o čemž se přesvědčila i sama Holmesová.

Během křížového výslechu totiž musela přiznat, že neoprávněné používala loga zavedených farmaceutických firem v dokumentech, které poskytovala investorům, aby je tak přesvědčila o důvěryhodnosti vlastní značky. „Kéž bych to bývala neudělala,“ kála se Holmesová před porotou.

Její svědectví nicméně přineslo i jeden „šokující moment“, jak to nazývají zahraniční zpravodajské weby. V soudní síni totiž mimo jiné vypovídala o tom, jak byla jako studentka Stanfordské univerzity znásilněna a jak dlouhé roky trpěla sexuálním zneužíváním od svého bývalého partnera v lásce i byznysu Rameshe Balwaniho.

Ten byl svým způsobem stínovou postavou firmy Theranos a podle výpovědi Holmesové s mladou podnikatelkou manipuloval. Jedním z doličných předmětů jsou i poznámky pravidel, podle kterých se měla Holmesová na popud Balwaniho řídit.

„Nikdy se nezpozdím ani o minutu,“ „nebudu projevovat žádné vzrušení“, „neustále činím rozhodnutí, a pokud je to potřeba, měním je,“ „moje ruce jsou vždy v kapsách nebo gestikulují,“ stojí v poznámkách. Podle Holmesové Balwani dohlížel na všechno, co dělala, s kým se stýkala a dokonce kontroloval i její jídelníček.

Navzdory závažnosti výpovědi týkající se sexuálního zneužívání se právní tým Holmesové rozhodl nezavolat jako svědka psychiatra se zkušenostmi v oblasti vztahového traumatu. Žalobci navíc porotě sdělili, že údajné zneužití není pro případ podvodů relevantní.

„Pokud neexistují žádné důkazy, které by tuto zkušenost spojovaly s obviněným jednáním, neměli byste to brát v potaz,“ řekl žalobce John Bostic.

Až dvacet let za mřížemi

Právníci padlé podnikatelky se porotu snažili přesvědčit, že se jejich klientka jenom snažila dovést Theranos k úspěchu a neměla by tak být potrestána za to, že se jí nepodařilo splnit svůj sen. „Elizabeth Holmesová budovala byznys, a ne kriminální podnik,“ řekl právník Kevin Downey.

Teze obžaloby jsou ale v s tímto tvrzením v ostrém kontrastu. „Místo neúspěchu v podnikání si zvolila podvod,“ nechal se slyšet žalobce Jeff Schenk v závěrečné řeči. „Rozhodla se být neupřímná k investorům i pacientům. Tato volba byla nejen bezcitná, ale i trestná.“

S černými roláky chtěla působit jako Steve Jobs. (2015)

Elizabeth Holmesová založila Theranos, když jí bylo teprve 19 let. Jejím cílem bylo udělat revoluci v oblasti medicíny, věřila, že se svým testovacím zařízením na rozbory krve jménem Edison, udělá stejnou díru do světa jako Steve Jobs s iPhonem. A tomu uvěřili i lidé kolem ní.

Nyní Holmesové hrozí až dvacet let za mřížemi, i když rozsudek nakonec nejspíš bude mírnější. Vynesení rozsudku je nicméně složitý a časově náročný proces, upozorňuje Wall Street Journal, a tak si Holmesová na vězení ještě chvíli počká. Navíc se předpokládá, že se odvolá.