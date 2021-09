Klamala ministry, investory i sebe sama. Srdcová královna byznysu čelí soudu

Soudní proces začal v úterý v kalifornském městě San Jose. Elizabeth Holmesová je obviněná z dvanácti případů finančních podvodů a ze spiknutí. Pokud se její vina prokáže, hrozí jí až dvacet let vězení a pokuta ve výši 2,75 milionů dolarů (téměř 59 milionů korun).



Obhajoba tvrdí, že Holmesová jednala nevědomě, a že se stala obětí svého bývalého byznysové partnera a milence Rameshe Balwaniho, který ji citově týral. Avšak v uplynulých bezmála dvaceti letech, kdy Holmesová založila startup s průkopnickou myšlenkou, nabrala miliardový kapitál a zaměstnala stovky lidí, byl Balwani spíš stínovou postavou celého podniku. V záři mediálních reflektorů se hřála jen ona, když zvídavým novinářům vysvětlovala, jak její řešení změní zdravotnictví.

Co tedy Holmesová ve své době Spojeným státům a vlastně celému světu slibovala? Chtěla dát lidem okamžitý přístup k aktuálním informacím o jejich zdraví, a to pouze z pár kapek krve z prstu. Její zařízení v podobě černé krabice s názvem Edison mělo suplovat laboratorní krevní testy a zjistit člověku vše od rakoviny až po syfilis. Její vize spočívala v tom, že v budoucnu se už žádný Američan nedozví o svém kritickém zdravotním stavu příliš pozdě.

Holmesová si navíc představovala, že takový Edison bude součástí každé domácnosti. Věřila, že se její společnost Theranos stane druhým Applem. Nutno poznamenat, že Holmesová byla zakladatelem Applu Stevem Jobsem doslova posedlá, po jeho vzoru prý nosila černý rolák už od svých sedmi let.

Mladá, sebevědomá, geniální

Velké ambice měla už v dětství, ve škole byla premiantkou a po střední zamířila na Stanfordskou univerzitu chemického inženýrství. Učila se mandarínštinu a po skončení prvního ročníku univerzity pracovala v laboratoři na Genome Institute of Singapore. Už v roce 2003 si podala první patentovou přihlášku na náplast, ze které by bylo možné odebírat vzorky krve, odhalit z nich infekci a dokonce podávat léky. Nenechala se odradit ani profesory a profesorkami ze Stanfordu, kteří považovali její vizi za nereálnou.

V roce 2004 opouští teprve devatenáctiletá Holmesová univerzitu a peníze určené na školné investuje do svého nově založeného startupu Theranos. Ten si klade za cíl vymyslet přístroj, který by zjistil kompletní krevní obraz člověka z kapky krve. Její motivací je fakt, že se jako malá bála jehel. Chce zkrátka, aby bylo možné odebírat krev méně drasticky než doposud.

Pro její myšlenku se už na začátku nadchlo spoustu lidí. Možná je nepřesvědčil ani tak startup sám jako spíš vzezření a vystupování Elizabeth Holmesové. Mladá, sebevědomá, geniální, sotva plnoletá a ještě ke všemu žena! Znělo to jako dokonalý příběh, sázka na byznysového jednorožce, která prostě musí vyjít.

Mladá podnikatelka v mnohém připomínala úspěšné investory ze Silicon Valley. S osobitým stylem (kouřové stíny kolem výrazných nemrkajících očí, tmavá rtěnka, vždy černé oblečení a hluboký hlas), sklonem k workoholismu a ambiciozními sliby představovala přesně ten typ člověka, do kterého se vyplatí investovat.

Mezi první finanční podporovatele Holmesové patří třeba Tim Draper, který měl na výnosné podniky čich. Mezi prvními investoval také do Tesly, Skypu či Hotmailu. Do prosince roku 2004 nabral Theranos kapitál ve výši šest milionů dolarů (128 milionů korun).

Kissingerova nadpozemská

Už od počátku byl součástí startupu i Ramesh Balwani přezdívaný Sunny. Holmesová ho potkala na Stanfordské univerzitě, kde si tehdy osmatřicetiletý Balwani dodělával školu poté, co těsně před splasknutím internetové bubliny prodal svůj podíl v úspěšné internetové společnosti Commerce One. Balwani s Holmesovou se stali milenci, nutno však poznamenat, že svůj vztah tajili před širokým okolím několik let.

Úspěšná kariéra podnikatelky započala. Theranos si zřídil sídlo v srdci Silicon Valley, nabral stovky zaměstnanců a začal se objevovat v médiích. Pro svou věc Holmesová získala i matadory americké politiky. Mezi lety 2011 a 2014 zasedli ve správní radě její společnosti bývalí američtí ministři George Shultz, Henry Kissinger, James Mattis a další. Ti všichni nyní mají vypovídat u soudu v San Jose společně s dalšími zhruba 150 svědky.

Všichni ti staří ostřílení muži byli Holmesovou naprosto okouzlení. Dokládají to rozhovory s nimi, které nabral redaktor New Yorkeru Ken Auletta v roce 2014. Bývalý ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny za mír Henry Kissinger o Holmesové například prohlásil, že má „nadpozemské schopnosti“.

Edisonova chemie

Elizabeth Holmesovou označil časopis Forbes v roce 2015 za nejmladší a nejzámožnější „self-made“ miliardářku na světě. Její jmění vyčíslil na 4,5 miliard dolarů (96 miliard korun). V době, kdy se Holmesová začala objevovat na obálkách prestižních časopisů a novin, se nicméně pod povrchem Theranosu začal sen o lepší budoucnosti drolit. Zařízení Edison nefungovalo ani zdaleka tak dobře, jak Holmesová prezentovala.

Náznaky, že něco není v pořádku, se sice objevovaly i ve veřejném prostoru, nikdo jim však nepřikládal vyšší váhu. Když se například zmíněný novinář Auletta Holmesové zeptal, co se v Edisonu děje, když vyhodnocuje testy, Holmesová procesy popsala slovy, že se tam „provádí chemie“.

I přesto Theranos získal osmnáct amerických a 66 zahraničních patentů. Uzavíral smlouvy s lékárnami, zdravotnickými centry, pojišťovnami a neziskovými organizacemi. V roce 2013 navázal slibnou spolupráci s řetězcem lékáren Walgreens. Pro tuto společnost měla Holmesová do každé pobočky dodat jednoho Edisona.

Koncept spočíval v tom, že by si každý člověk mohl dojít do nejbližší lékárny, nechat se píchnout do prstu a bez pomoci doktora zjistit svůj zdravotní stav prakticky okamžitě. Jenže jak už bylo řečeno, zařízení prostě nefungovalo. Dohromady měl Edison vykonávat až 250 testů, jenže ve skutečnosti dokázal provést jen zhruba desetinu z nich.

Královna je nahá

Testování v lékárnách Walgreens i přesto začalo. Holmesová dokonce přesvědčila stát Arizona, aby změnil zákon a povolil objednání krevních testů bez potřeby souhlasu lékaře. V té době také Holmesová začala navazovat kontakty s aktivními politiky, setkala se s tehdejším viceprezidentem vlády Baracka Obamy Joe Bidenem. Možná tak trochu doufala, že pokud bude mít styky, regulátoři trhu si jí nebudou všímat.

V sídle Theranosu v Silicon Valley panoval v té době zvláštní neklid. Zaměstnanci podniku zpětně popisují toxické prostředí. V celé budově se pohybovali bodyguardi, kancelář Holmesové měla okna z neprůstřelného skla. Balwani sledoval příchody a odchody všech zaměstnanců a četl jejich soukromou korespondenci. Každý, kdo do budovy vstoupil, musel podepsat mlčenlivost. A každý, kdo vznesl pochybnosti ohledně fungování Edisona, musel odejít.

Fakt, že královna je nahá, se konečně objevil na stránkách deníku Wall Street Journal v říjnu roku 2015. Novinář John Carreyrou těžil z výpovědí bývalých zaměstnanců, když napsal, že většinu testů společnost provádí na komerčně dostupných strojích, že kapičky krve ředí, aby šlo vůbec test udělat, a že výsledky testů se často diametrálně liší v porovnání s výsledky z tradičních laboratoří.

Filmaři se už pustili do práce

Holmesová se nevzdávala. Proti novináři a bývalým zaměstnancům poslala tým právníků a na veřejných akcích dále obhajovala Edisona i svou vizi. Avšak kontrole regulátorů se nevyhnula. Úřady se už nenechaly odbýt ukázkou několika testů. Prozkoumaly celé sídlo Theranosu a došly k závěrům, které potvrdily to, co ve Wall Street Journal napsal John Carreyrou.

V roce 2016 bylo Theranosu zakázáno provádět jakékoli laboratorní testování. O dva roky později padlo obvinění. Theranos, Holmes a Balwani jsou nařknuti z masivního podvodu. Soudní řízení se mělo konat už dříve, nicméně kvůli koronaviru a dalším okolnostem (Holmesová se provdala a otěhotněla) se celá věc odsunula.

Příběh o Stevu Jobsovi v sukni se tak svým způsobem rozpadl, o Elizabeth Holmesové však média rozhodně nepíší naposledy. Soudní řízení s ní bude nejspíš trvat řadu měsíců, v příštím roce má začít proces i s Balwanim. Holmesová je navíc v hledáčku filmařů. Dosud o jejím příběhu vyšla kniha Zlá krev (2018), kterou napsal zmiňovaný John Carreyrou, a dokument na HBO GO Vynálezkyně: Z kapky krve (2019). Zároveň se chystá seriálová minisérie a film s produkcí v Hollywoodu.

V očekávaném filmu má hlavní postavu ztvárnit herečka Jennifer Lawrencová: