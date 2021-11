Sexuální tlak nebo urážky. Ovlivňoval mě milenec, řekla Holmesová soudu

Elizabeth Holmesová u soudu v kalifornském městě San Jose uvedla, že jí Balwani častokrát nutil k sexu, a to i proti její vůli. Nejen při sexuálním styku měl Holmesovou zároveň i slovně urážet. Informovala o tom agentura Reuters.

Balwani, který je o dvacet roků starší než Holmesová, veškerá obvinění odmítá. Tvrzení jsou podle něj zcela nepravdivá a velmi ho pobuřují. Právní zástupce Rameshe Balwaniho se k obvinění dosud nevyjádřil.

Zkušená podnikatelka měla s Ramesheem Balwanim udržovat milenecký vztah po dobu více než deseti let. V době, kdy se spolu seznámili, bylo Elizabeth Holmesové osmnáct let. Rok na to odešla ze Standfordské univerzity, podle ní i kvůli znásilnění.

Holmesová u soudu uvedla, že před lety až příliš vzhlížela k domnělým Balwaniho kvalitám a úspěších v byznysu. Mělo jí zvlášť fascinovat, že několik měsíců spolupracoval i s miliardářem Billem Gatesem. „Řekl mi, že jsem teď už v bezpečí, když jsem ho potkala,“ sdělila. Ramesh Balwani měl podle ní připravovat i podklady pro jednání s investory.

Elizabeth Holmesová zároveň řekla, že měla podle přání Balwaniho „zabít starou Elizabeth“. Dodržovala zvláštní režim. Vstávala ve čtyři hodiny ráno a měla i speciální stravu. „Ovlivnil úplně všechno,“ řekla. Celkově v soudní síni hovořila Holmesová o vztahu s Balwanim více než hodinu.

Jejich vztah měl podle Holmesové skončit v roce 2016. Bylo to v době, kdy vzešla na povrch negativní zpráva od amerického regulátora, která podnikání společnosti Theranos velmi narušila. Tato zpráva měla Holmesové značně změnit její pohled na fungování firmy a přiměla ji, aby učinila ve fungování firmy změny, které se Balwanimu nelíbily. Ve stejném roce se podle ní i kvůli tomu rozešli.

Podle dosavadních zjištění měla Elizabeth Holmesová začít lhát o technologii společnosti Theranos ve chvíli, kdy mnohé farmaceutické společnosti ztratily o produkt firmy zájem. Oba podnikatelé ale u soudu shodně prohlásili, že se žádného protiprávního jednání nedopustili.

Revoluce v medicíně se nekonala

Startup Theranos, kde měla Holmesová padesátiprocentní podíl, měl jednu chvíli hodnotu i devíti miliard dolarů. Firma tvrdila, že chce změnit celý svět medicíny. Pokud se u soudu podaří prokázat, že Elizabeth Holmesová byla vychytralou manipulátorkou, hrozí jí až dvacet let za mřížemi. Zaplatit možná bude muset i pokutu ve výši 2,75 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 59 milionů korun.

Elizabeth Holmesová chtěla dát lidem okamžitý přístup k aktuálním informacím o jejich zdraví, a to pouze z pár kapek krve z prstu. Její zařízení s názvem Edison mělo suplovat laboratorní krevní testy a zjistit člověku vše od rakoviny až po syfilis. Vize podnikatelky spočívala v tom, že v budoucnu se už nikdo nedozví o svém nepříznivém zdravotním stavu pozdě. Edison měl být součástí každé domácnosti a sama Holmesová snila, že se stane druhým Stevem Jobsem.

Deník Wall Street Journal ale v roce 2015 přišel s tím, že většina testů firma provádí na komerčně dostupných strojích. Kapičky krve měla ředit, aby test bylo vůbec možné udělat. V roce 2016 bylo Theranosu zakázáno provádět jakékoli laboratorní testování. O dva roky později pak padlo obvinění. Nyní je případ před americkým soudem.