Jak vědecké podvody měnily svět. Trochu švindloval Galilei, Newton i Mendel

Podvádělo se ve vědě od nepaměti?

Podvádělo, a když si začneme jmenovat historické podvodníky, budeme překvapeni, jak slavná jména zazní... Možná bychom mohli začít Klaudiem Ptolemaiem, jedním z největších starověkých astronomů, který použil výsledky pozorování Plútarcha z Rhodu a nestydatě je vydával za své. Jenže bez viny nebyl ani Plútarchos, protože ten tyhle poznatky zase ukradl Babyloňanům, a taky se k tomu nikdy nepřiznal. Na povrch to ovšem vyplavalo až při historických analýzách, za jejich života to nikdo nevěděl. A i kdyby to tehdy prasklo, zřejmě by z toho žádná aféra nebyla. V dobách, kdy se věda teprve rozvíjela, to takhle nikdo nebral.

Po vědecké stránce geniální, ale po té lidské to s nimi bylo složitější. Třeba Pasteur. Vědecký génius, ale v osobním životě hajzl. Jaroslav Petr biolog a popularizátor vědy