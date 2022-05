Hrozí energetické blackouty? Vyhlídka horkého léta děsí odborníky

Trhy s energiemi čelí v posledních měsících nebývalému náporu. Negativně se na tom podepsala ruská invaze na Ukrajinu, sucho, mnohaměsíční pandemie nemoci covid-19, nedostatečná výroba nebo velmi nízké zásoby energeticky důležitých komodit. I kvůli tomu ceny energií během uplynulých měsíců citelně vyskočily a nyní hrozí, že léto v Asii nebo ve Spojených státech bude i ve znamení blackoutů, píše agentura Bloomberg.

„Válka na Ukrajině a s tím související protiruské sankce narušují energetický trh. Problémem je navíc i momentálně horké počasí. Svou roli však hraje třeba i postupné obnovení chodu ekonomik po několikaměsíční pandemii,“ uvedl odborník agentury Bloomberg Shantanu Jaiswal s tím, že souběh tolika nepříznivých faktorů najednou je při pohledu do historie naprosto ojedinělý.

Letní měsíce jsou v zemích na severní polokouli obdobím, kdy obecně vrcholí spotřeba elektřiny. Experti však očekávají, že kvůli zrychlující změně klimatu bude letošní rok z tohoto pohledu ještě náročnější. Třeba v Indii dosáhla poptávka po elektřině i kvůli klimatizacím mnohaletých maxim a od konce března tam kvůli horku zemřely až dvě desítky lidí.

S několika výpadky elektrické energie za den se už nyní se potýkají v Pákistánu, Myanmaru nebo na Srí Lance. Potíže hlásí i Indie. V ohrožení života je až jedna miliarda lidí. Výpadky však v dalších týdnech mohou potrápit třeba i Japonsko nebo Čínu.

Problémy mohou mít i Spojené státy

Podle odborníků se ale podobné obtíže dají brzy očekávat i ve Spojených státech. Už na počátku května tam totiž na několik hodin selhalo hned šest texaských elektráren. V ohrožení blackoutů může být až deset amerických států, například Kalifornie.

„Pokud letos opravdu dojde k velkým výpadkům, mohlo by to vyvolat nějakou formu humanitární krize, a to hlavně z hlediska případného nedostatku potravin i přístupu k energiím,“ uvedl pro Bloomberg Henning Gloystein, který je analytikem v poradenské společnosti Eurasia Group.

V případě, že se nepodaří trh s energiemi po celém světe v dalších měsících stabilizovat, mohou kvůli vysokým teplotám i častěji umírat lidé. Dlouhodobé výpadky by také mohly znamenat, že by desetitisíce lidí na světě mohlo ztratit svůj každodenní přístup k čisté vodě. Negativně by to postihlo i jednotlivé ekonomiky, které by čelily dalším negativním hospodářským šokům. V České republice však takové problémy nejsou v blízké době příliš pravděpodobné.

„V rámci společného trhu jsme jako Česká republika propojeni se státy Evropské unie. Pokud nastane nějaký systémový problém, může to zasáhnout i Česko. Na druhou stranu ale všechny navzájem propojené soustavy mají potřebné bezpečností standardy, a tedy ta pravděpodobnost je poměrně nízká. Naše soustava je tedy velmi dobře připravená,“ uvedl pro iDNES.cz energetický konzultant Martin Apko.