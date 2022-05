Sportoviště bojují s drahými energiemi. Agentura chce řešit udržitelnost

„NSA denně eviduje desítky žádostí o podporu klubů, kterým vzrostla energetická náročnost sportovišť o 200 až 300 procent,“ řekl Neusser. Pro řadu z nich to podle něj musí být likvidační.

Krátkodobým řešením je podle něj vypsat nový dotační program. V tom je nyní alokováno 100 milionů korun, Neusser bude ještě žádat o navýšení. „Je to klíčové,“ podotkl.

Česká infrastruktura sportovního prostředí je podle něj zastaralá. Průměrně jsou sportoviště stará padesát let. Při výstavbě tak nikdo energetickou náročnost ještě neřešil. Neusser by tak chtěl, aby se začala stavět nová sportoviště, jejichž energetická náročnost by dosahovala asi padesáti procent náročnosti těch současných.

Dalším klíčovým tématem bude podle Gazdíka také podpora sportu u dětí, a to za pomoci profesionálních sportovců v roli pozitivních příkladů.

Půl roku v čele EU

České předsednictví v Evropské unii začne v červenci a bude trvat po dobu půl roku. V pomyslném čele EU staneme podruhé v historii, poprvé to bylo v první polovině roku 2009.

Role předsednické země spočívá zejména právě v určování agendy a priorit Rady EU. Premiér Petr Fiala již v minulosti uvedl, že mezi hlavními tématy českého předsednictví bude energetická bezpečnost, situace na Ukrajině nebo dodávky černého uhlí z Polska do Česka.

Veškeré své priority ale vláda zveřejní až krátce před začátkem července, mimo jiné proto, aby nenarušovala nynější francouzské předsednictví.