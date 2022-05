Práce v úmorných vedrech nepočká. V Indii to pro dělníky znamená i smrt

„Je tu příliš velké horko. Pracovat ale musím dál, neměl bych jinak co jíst,“ řekl pro agenturu Reuters stavební dělník Jógendru Tundre, který v posledních dnech tráví spoustu času na staveništi v indickém hlavním městě Nové Dillí, kde se teploty v uplynulém týdnu dostaly až na hranici 45 stupňů Celsia.

Na staveništi rozšiřuje zdi, pokládá beton a přenáší těžká břemena. Jako ochranu před sluncem používá kolem hlavy otrhané šátky.

V pondělí by teploty mohly být podle dosavadní předpovědi zároveň ještě o pár stupňů vyšší, a kromě Tundreho musí v náročných pracovních podmínkách pracovat i jeho žena Lata.

„Někdy kvůli tomu horku nechodím ani do práce. Často jsem totiž dehydratovaná a potřebuji glukózové přípravky,“ uvedla pro Reuters manželka dělníka Tundreho.

Vědci spojují brzký nástup intenzivního léta se změnou klimatu a říkají, že více než miliarda lidí v Indii a sousedním Pákistánu je extrémními horky velmi ohrožena i do budoucna.

Indie zažila nejteplejší březen za více než 100 let a určité regiony této země zaznamenaly v průběhu dubna vůbec ty nejvyšší teploty v historii. Od konce března tam zemřely na úpal více než dvě desítky lidí a poptávka po elektřině i kvůli klimatizacím dosáhla mnohaletých maxim.

„Většina z těchto úmrtí se vyskytuje u mužů ve věku 30 až 45 let. Jsou to dělníci, kteří nemají jinou možnost než pracovat ve spalujícím vedru,“ řekl pro Reuters výzkumný pracovník z tamějšího centra pro vědu Avikál Somvanší s tím, že v Indii neexistují žádné zákony, které by v případě vysokých venkovních teplot zakazovaly určité pracovní aktivity.