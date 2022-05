Austrálie se stane velmocí obnovitelné energie, slibuje nový premiér Albanese

Australané dali v sobotu přednost středolevicové vládě, která vystřídá konzervativce dosavadního premiéra Scotta Morrisona. Sčítání hlasů ale ještě neskončilo, takže stále není jasné, zda bude mít Albaneseho kabinet v 151členném parlamentu většinu aspoň 76 křesel.

Z výsledků je patrný velký zisk kandidátů zelených a nezávislých, kteří požadovali snížení emisí nad závazky končící vlády.

Amanda McKenzieová z výzkumné skupiny Climate Council soudí, že vítězem voleb je vůle po klimatické změně. „Miliony Australanů daly klima na první místo,“ řekla.

„Máme nyní příležitost skoncovat v Austrálii s klimatickými válkami. Podnikatelé vědí, že bránit klimatické změně znamená pracovní příležitosti a že je to dobré pro naši ekonomiku. Chci se připojit k celosvětovému úsilí,“ řekl Albanese v rozhovoru s BBC. I když v kampani kladl důraz na ekologická témata, odmítl zatím výzvy omezit využívání uhlí nebo zablokovat otevírání nových uhelných dolů.

Podle BBC nemusí být konečný výsledek hlasování znám ještě několik dní, protože teprve nyní se začaly sčítat téměř tři miliony hlasů odevzdané poštou. Prozatím má Albanese a jeho potenciální spojenci 72 mandátů, Morrison 55.

Albanese povede první vládu labouristů za téměř deset let. S jeho jmenováním se spěchá mimo jiné kvůli zahraniční politice. V úterý se musí australský premiér zúčastnit jednání bezpečnostní skupiny Quad, která se bude konat v Tokiu. Patří k ní kromě Austrálie také Japonsko, USA a Indie, zúčastní se americký prezident Joe Biden.

„Setkání představitelů skupiny Quad je pro nás priorita. Je to příležitost upozornit, že se tady změnila vláda a že se politika, například v oblasti klimatu, změní. Vrátím se do Austrálie ve středu a pak se dáme do práce,“ řekl Albanese.

V politice se pohybuje dlouho, byl vicepremiérem za vlády Kevina Rudda a patřil k oblíbeným politikům levicového křídla labouristů. Od roku 2019 vedl opozici a od té doby se podle BBC posunul k názorovému středu.

Končící ministerský předseda Morrison vedl Austrálii v době přírodních katastrof a pandemie celý tříletý mandát a jeho porážka se čekala, avšak pouze těsná. Výsledek však ukazuje propad přízně vůči Morrisonově Liberální straně.

Morrison už sobotu Albanesemu k vítězství gratuloval a ohlásil, že odejde z čela liberálů, i když zůstane členem parlamentu. Budoucím vůdcem opozice by se podle australských médií mohl stát dosavadní ministr obrany Peter Dutton, který by měl Morrisona v čele strany nahradit.

Albaneseho zvolení uvítal britský premiér Boris Johnson, který řekl, že se těší na spolupráci s ním. Telefonicky mu pogratuloval také americký prezident Joe Biden. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová s Albanesemu telefonovala a označila Austrálii za „nejdůležitějšího partnera“ Nového Zélandu. K vítězství Albanesemu gratuloval také indický předseda vlády Naréndra Módí.