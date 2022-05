Dražší energie, nové vozy. Dopravní podnik spolkne až pětinu rozpočtu Brna

Zcela jistě budou potřeba stamiliony korun navíc proti současnosti, kdy Brno do své hromadné dopravy „pumpuje“ zhruba 2,2 miliardy korun. „Uvidíme, jak spočítáme model na příští rok, ale moc bych o tom teď nechtěl mluvit. Spustí se určitě diskuse,“ nechtěl být Havránek konkrétní.

Podle něj si teprve na tvrdých datech zástupci města udělají jasnou představu o finančním výhledu na příští rok a očekává také vášnivou, i když kvůli podzimním volbám opatrnou debatu ohledně ceny jízdného.

„Možná se bude diskutovat i o rozsahu dopravy,“ naznačil další možnost, jak se s rostoucími náklady vyrovnat. „Ani případné zdražení jízdného by totiž problém zcela nevyřešilo. Kolik by pak šalinkarta měla stát? Deset tisíc? To je nesmysl, protože by hromadnou dopravou nikdo nejezdil,“ je jasné řediteli.

Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) si chce počkat na čísla, která musí Dopravní podnik města Brna (DPMB) dodat na magistrát do konce června.

„Omlouvám se, ale nechtějte teď po mně, abych odhadoval, kolik to bude, protože to dnes asi nikdo nedokáže říct. Je ale jasné, že ceny jen tak neklesnou,“ poznamenal s tím, že dopravní podnik má za úkol také neustále sledovat vytíženost jednotlivých linek a podle toho upravovat provoz, aby lidově řečeno nevozil jen vzduch. Ve spojích se tak škrtalo už loni v prosinci i letos na jaře.

Cestující se stále nevrátili

Téma zvyšování ceny jízdného Kratochvíl v tuto chvíli nechce otevírat, ale zároveň připouští, že v budoucnu to zřejmě bude nevyhnutelné. Nyní jako prioritu vidí návrat cestujících do MHD, protože příjmy se ještě nedostaly na předcovidovou úroveň. „V období od ledna do dubna 2019 činily tržby více než 310 milionů korun, letos ve stejných měsících to bylo zhruba 290 milionů,“ vyčíslila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

O penězích pro DPMB ovšem budou zastupitelé nejspíš rozhodovat už příští měsíc. Na odboru dopravy se totiž připravuje materiál, díky němuž by měl podnik dostat peníze na pokrytí již zvýšených nákladů na energie. „Nyní se připravuje rozpočtové opatření na pokrytí ztrát za celý rok 2022. Měsíčně se jedná o částku pohybující se kolem 25 milionů korun,“ přiblížila Tomaštíková.

Miloš Havránek stojí v čele DPMB po tři volební období.

Celkově tak jde o 300 milionů korun navíc, které dopravní podnik dostane k původně schválené kompenzaci. Brno má v rozpočtu vyhrazeno dohromady půl miliardy na zvýšené náklady za energie, tyto peníze jsou však určeny na dražší provoz i dalších městských organizací. A zatím není jasné, jestli bude muset vedení Brna sáhnout do rozpočtu výrazněji, případně některé položky proškrtat, aby mělo na pokrytí všech nezbytných výdajů.

Další vrásky přidělává Havránkovi běžící výběrové řízení na přestavbu tramvajové smyčky u vozovny v Pisárkách, která je přímo navázaná na plánovanou stavbu hokejové arény v sousedství v areálu brněnského výstaviště. Na začátku se odhadovalo, že smyčka bude stát zhruba 480 milionů korun, přičemž město přislíbilo zaplatit necelou polovinu.

„Může se stát, že to bude o tolik dražší, že budeme muset žádat město o vyšší spolufinancování, protože sami na to zkrátka nebudeme mít,“ přiznal Havránek, který by chtěl na smyčku získat i dotaci, ale zatím není žádná vypsaná.

Nové tramvaje v ohrožení

Stejně tak neví, zda bude mít peníze na další nákupy nových vozů. Momentálně sice do Brna míří dvacet trolejbusů, dál se montují tramvaje a přibudou i další trolejbusy, dodávka těch parciálních – tedy jezdících i na baterky – však není jistá. „Příští rok jich dorazí prvních deset, další počet záleží na možnosti čerpání dotace,“ informovala mluvčí.

Tendr na plyn musí opakovat Dopravnímu podniku letos končí domluvené dodávky zemního plynu, do tendru na nové se však nejspíš i vzhledem k dění ve světě nikdo nepřihlásil. Řízení se tak bude opakovat a DPMB bude doufat, že tentokrát už někdo nabídku podá. Plyn totiž potřebuje pro velkou flotilu svých autobusů. Do řízení na dodávky elektřiny přišla jedna nabídka, která se nyní posuzuje. Cena ovšem bude podle Havránka ještě vyšší než ta současná.

Uzavřená smlouva umožňuje nakoupit až čtyřicet vozů, na stejný počet je dojednán i kontrakt o dodávkách obousměrných tramvají. „Ta cena je skvělá, dva roky stará, ale jsou to dvě miliardy korun a my na to nemáme,“ posteskl si Havránek s tím, že závazně je zatím domluvena dodávka pěti kusů a u dalších není jasno. Chtěl by proto peníze od města.

„Pan ředitel má za úkol připravit materiál na představenstvo. Jde o střednědobý plán obnovy vozového parku – co by bylo, kdyby se investovalo a kdyby ne, jak bude stárnout, jaké to bude mít dopady a náklady. Když představenstvo schválí nutnost podpory, vezmu to na jednání rady, kde se tím budeme zabývat a podle toho rozhodneme,“ popsal Kratochvíl.

Kompenzace ve výši 2,6 až 2,8 miliardy, o kterých směrem k příštímu roku mluvil šéf DPMB, spolu s dalšími stovkami milionů na investiční dotace staveb nebo nových vozů by znamenaly, že dopravní podnik spolyká až pětinu rozpočtu města. Odhadované letošní příjmy Brna totiž činí asi 14,5 miliardy korun.