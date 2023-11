Svět potřebuje více Santů. Coca-Cola rozjela tradiční vánoční kamion

Je to již tradice, i tam, kde dárky nenosí Santa ale Ježíšek. I u nás se můžeme těšit na spot Coca-Coly a také road show vánočního kamionu po 42 městech v Česku a na Slovensku. Ta je spojena jak se Santou, tak i s podporou Červeného kříže. Masivní kampaň jako vždy doprovází titulní reklamní spot se Santou, který se poprvé na reklamních nosičích objevil ve dvacátých letech minulého století.

Pro ročník 2023 si značka nealkoholických nápojů vybrala britskou zpěvačku a skladatelku Celeste, aby zazpívala adaptaci písně z roku 1974 „I Could Be Santa Claus“ z televizního speciálu Rankin/Bass Productions „The Year Without A Santa Claus“ (Rok bez Santa Clause).

„Když Celeste začne zpívat píseň, cítíte, že jste povzneseni, což je jedna ze základních esencí koly,“ říká Islam ElDessouky, globální vedoucí kreativní strategie a obsahu Coca-Coly. „Snažíme se inspirovat a připomínat lidem, aby v sobě probudili vnitřního Santu. Myslím, že je to nadčasové poselství; Vánoce využíváme jako příležitost, abychom to lidem dali vědět,“ dodává.

Kamion s poselstvím pomáhat

Podle průzkumu, který si Coca-Cola zadala, se až 72 % lidí v České republice v posledních dvou letech zapojilo do charitativních aktivit a více než 40 % uvedlo, že druhým pomáhá i několikrát do roka. Většina těch, kdo se zapojili do charitativních aktivit, uvedla, že roční období pro ně není důležité a pomáhají kdykoli během roku, ale téměř 20 % pomáhá zejména před Vánocemi.

Součástí toho budou i červené kamiony, které příští týden rozjedou v Česku. Kromě vánoční atmosféry přivezou také občerstvení, na jehož přípravě se podílela známá kuchařka a komička Chili Ta. Výtěžek z nich půjde na dobrou věc: Coca-Cola se totiž i letos rozhodla spojit s Českým a Slovenským červeným křížem a veškeré tržby z prodeje darovat potřebným. Celkově Coca-Cola v České republice a na Slovensku, společně s účastníky akce, věnuje Červenému kříži milion korun.

„Prostřednictvím nákupu vánočního občerstvení či dárkových předmětů u kamionu může každý pomoci klientům Červeného kříže. V České republice jsme se rozhodli letos podpořit Agenturu domácí ošetřovatelské péče Alice, což je profesionální služba Českého červeného kříže. Tato péče je velmi důležitá pro mnoho lidí v naší zemi, proto nás těší, že ji můžeme podpořit ve městech, kde působí,“ vysvětluje Veronika Němcová, ředitelka komunikace a společenské odpovědnosti Coca-Cola pro ČR a SR.

Vánoce jsou obdobím, kdy se více než jindy mluví o pomoci druhým. Lidé v České republice se v tomto období zapojují do charitativních aktivit například materiálními sbírkami, ale také prostřednictvím finančních sbírek. Následují aktivity, jako je dobrovolnictví či darování krve.

„Výsledky průzkumu přinesly povzbudivé zprávy a jsme z nich nadšeni. Zajímavé je, že v otázkách, kde jsme zjišťovali, do jakých typů charitativních aktivit se lidé zapojují. Převažují ty, kde je třeba něco koupit, připravit nebo poslat peníze. Dobrovolnické aktivity, kde dochází spíše k sociální interakci, byly zastoupeny výrazně méně. To nám ukazuje, že lidé jsou ochotní sdílet s druhými a zároveň si uvědomují, že práce s cizími lidmi, která vyžaduje specifický přístup a více času, není vždy pro každého ideální volbou. Proto preferují formu pomoci ve formě materiálního či finančního příspěvku,“ komentuje výsledky průzkumu vedoucí programového oddělení Českého červeného kříže Miroslava Jirůtková.