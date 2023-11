Větší balení logicky stojí méně, vysvětluje premiérovi Coca-Cola

„Co mě ale zaujalo, jsou produkty mezinárodních firem prodávané v Německu a u nás, protože tam je často rozdíl ve velikosti balení. Takže to, co vypadalo, že v České republice stojí méně, tak vlastně to tak úplně nebylo, protože když potom to přepočítáte na množství, tak ten domácí produkt je zase o něco dražší,“ pravil premiér ve svém videu, jímž v pondělí dokumentoval svůj nákupní výlet do Německa .

To se týkalo třeba Coca-Coly, která v Německu stála 36,80 Kč za 1,25 litru a v ČR 32,90 Kč v litrovém balení. Při přepočtu na jeden litr totiž vyšel litr v Německu na 29,40 Kč. Pokud bychom ale ceny očistili o DPH, byly by si bližší. Bez DPH by vyšel litr v ČR na 28,6 Kč, v Německu pak na 27,47 Kč.

Podle Koukolíčka je konečná cena vždy určována obchodníkem, ovlivněná je pak velikostí balení i celého daného trhu, což podle něj dělá mezinárodní porovnávání značně komplexní disciplínou.

Ohledně nákupu premiéra pak firma nemá dostatek informací, aby se k němu mohla zasvěceněji vyjádřit. „Je však zřejmé, že porovnává dvě odlišné velikosti balení. Větší balení je téměř vždy po přepočítání na litr levnější. Kupříkladu náklady na víčko nebo preformu (předlisk PET lahve, pozn. red.) nejsou proměnlivé s litráží, takže stejné víčko přepočteno na litr nápoje, bude na litrové, 1,5litrové anebo dvoulitrové láhvi dělat vždy menší balení relativně dražším,“ vysvětluje mluvčí. Je však rád, že premiér je otevřený diskusi, firma si s ním ráda pohovoří.

Místo snížení DPH show s vozíkem, kritizuje prezidentka

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová pak uvedla, že je z videovýletu premiéra zklamaná. Video podle ní vyvolává dojem, že Fiala chce, aby lidé jezdili do Německa zvyšovat tržby tamním obchodům. „Místo toho, aby pan premiér hledal konstruktivní řešení, jak zlevnit potraviny v Česku, s odpuštěním kašle na české výrobce a raději dělá show s nákupním vozíkem,“ dodala Večeřová.

Předseda ODS by se podle ní měl spíš zajímat o to, proč je v Německu výrazně nižší DPH na potraviny, nebo proč jsou v ČR jedny z nejdražších energií v Evropě. „To v důsledku zdražuje výrobu, a tím i cenu potravin,“ dodala. Navíc se pode ní dá Coca-Cola v ČR běžně koupit ve velkém balení za necelých devatenáct korun na litr, tedy ještě levněji, než za kolik premiér nakoupil v Německu.

Ostatní firmy, které jmenovitě premiér ve videu zmiňoval, tedy Ferrero Česká vyrábějící Nutellu a výrobce kečupů Heinz, zatím na dotazy iDNES.cz nereagovaly.