Když postup, tak Coca-Cola. Žebříčku firem nakloněných kariéře vévodí gigant

Takzvaný index příležitostí (American Opportunuty Index) se zaměřil na pracovní zkušenosti 4,72 milionů zaměstnanců v necelých 400 největších amerických firmách. Zkoumal několik oblastí – mezi nimi byl nábor pracovníků a požadavky na pracovníky, mzdy a jejich růst, příležitosti k povýšení zaměstnanců, rovnoprávnost a pracovní kulturu.

Na druhém místě se umístil výrobce potravin J.M. Smucker, třetí místo obsadil dodavatel produktů pro údržbu, provoz a opravy W.W. Grainger. Na čtvrté příčce skončila bankovní společnost PNC Financial Services, na páté softwarová společnost ServiceNow.

V první desítce nechyběla společnost Meta Platforms, bankovní společnost Capital One Financial, Bank of America, provozovatel maloobchodů Costco Wholesale a specialista na finanční software Intuit. Konkurent Coca-Coly, společnost PepsiCo, se v žebříčku umístila na devatenáctém místě.

American Opportunuty Index Umístění Společnost 1. Coca-Cola 2. J.M. Smucker 3. W.W. Grainger 4. PNC Financial Services 5. ServiceNow 6. Meta Platforms 7. Capital One Financial 8. Bank of America 9. Costco Wholesale 10. Intuit

Index by kromě mladých uchazečů mohl být užitečný například pro ty, kteří se rozhodli změnit zaměstnání. Jeho tvůrci tvrdí, že pracovníci ve společnostech s nejlepšími výsledky mají dvaapůlkrát vyšší pravděpodobnost, že budou povýšení, navíc za stejnou práci dostávají v průměru o 68 procent více.

Schopnost udržet si své zaměstnance je dobré také pro firmy. Autoři studie uvádějí, že velké společnosti výrazně překonávají své konkurenty právě ve schopnosti udržení zaměstnanců ušetří na nákladech na fluktuaci až 400 milionů dolarů ročně.

Růst zaměstnanců na všech úrovních

„Investujeme do dlouhodobého úspěchu každého zaměstnance a poskytujeme tisíce pracovních příležitostí po celých Spojených státech od pracovníků v marketingu přes řidiče nákladních vozidel až po inženýry a operátory výroby. Máme programy, které podporují růst zaměstnanců na všech úrovních,“ uvedla Lisa Changová, globální ředitelka HR ve společnosti Coca-Cola.

Dodala také, že společnost podporuje mobilitu zaměstnanců a umožňuje pracovníkům, aby se pustili do krátkodobých úkolů či projektů, často v jiné obchodní jednotce nebo jiné geografické oblasti.

Mezi nejsilnější stránky společnosti Coca-Cola patří podle indexu oblast náboru zaměstnanců, mzdy a firemní kultura. V tomto případě slovo kultura zahrnuje jevy, jako je udržení zaměstnanců, a také to, zda společnost hledá vedoucí pracovníky ve svých řadách.

Loni byla v čele žebříčku telekomunikační společnost AT&T, ta v letošním roce skončila až na 64. místě. Žádná ze společností v TOP 10 z roku 2022 tam v letošním roce nezůstala, to je částečně způsobeno i novými metrikami, jako je například genderová rovnost.

American Opportunity Index je společným projektem institutu Burning Glass Institute, americké Harvard Business School a nadace Schultz Family Foundation.