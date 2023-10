Slazené nápoje zdaňte víc, získáte miliardy, ubude obezity, radí vládě experti

Zavedení spotřební daně ze slazených nápojů by zvýšilo rozpočtové příjmy o 2,7 miliardy korun a znamenalo by miliardové úspory zdravotních a sociálních nákladů. Navíc by pomohlo snížit obezitu. Vyplývá to ze studie společnosti PAQ Research. Odborníci, kteří jsou členy Národní ekonomické radě vlády (NERV), navrhují takzvaný polský model, podle kterého se daň váže na koncentraci cukru v litru nápoje.