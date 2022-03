Zastropování i nižší daně. Evropa hledá recept jak ulevit řidičům

Mezi prvními, kteří reagovali na rostoucí ceny pohonných hmot, bylo Maďarsko. Orbánova vláda v únoru zavedla balík opatření, kde mimo jiné rozšířila již zavedené limity pohonné hmoty.

Ceny pohonných hmot jsou v Maďarsku minimálně do poloviny května omezeny na 1,53 dolaru za litr. Tento krok pomáhá veřejnosti, ale škodí čerpacím stanicím, které platí 1,55 dolaru za litr. Některé již musely zavřít, jiné varují před bankrotem.

Cenové stropy však vedly ke zvýšené poptávce ze strany kamionů projíždějících Maďarskem a maloobchodních odběratelů ze sousedních zemí, což vyvolalo extrémní poptávku.

„Pohonná turistika a rostoucí tranzitní doprava a panika vyvolaná v posledních dnech vedly ke skokovému nárůstu spotřeby pohonných hmot,“ uvedl Gergely Gulyas, vedoucí kanceláře premiéra Viktora Orbána.

Proto maďarská vláda ve čtvrtek omezila nárok na dotované pohonné hmoty, poté co skokový nárůst poptávky vedl k nedostatku pohonných hmot na některých čerpacích stanicích.

„Nákladní automobily s hmotností nad 7,5 tuny a nákladní automobily se zahraničními poznávacími značkami s hmotností nad 3,5 tuny budou muset za benzin platit tržní ceny,“ prohlásil Gulyas.

Dodal, že osobní automobily, zemědělská vozidla a maďarské nákladní automobily s nižší hmotností budou mít i nadále nárok na dotované pohonné hmoty.

„Od Shell jsme před 10 dny dostali informaci, že na deseti čerpacích stanicích v Maďarsku je omezené tankováni na cca 100 litrů na transakci. Oznámení jsem pak skutečně viděl. Maďaři navíc hlavně kvůli pandemii umožňují cizincům, aby tankovali jen u vymezených čerpacích stanic u dálnic. Týká se přibližně každé druhé benzinky,“ dodal Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon.

Polsko odpustilo DPH

Také polská vláda učinila razantní kroky proti zdražování a mimo jiné

od 1. února na šest měsíců snížila DPH u pohonných hmot z 23 na osm procent. Polský premiér Mateusz Morawiecki v polovině ledna uvedl, že by dočasná opatření mohla omezit inflaci až o 1,5 procentního bodu.

„Cílem je zachovat v peněženkách Poláků co nejvíce peněz,“ prohlásil Morawiecki. Opatření podle něj připraví rozpočet o 15 až 20 miliard zlotých (až 108 miliard korun).

Kvůli nízkým cenám v Polsku se čeští řidiči z příhraničí denně vypravují tankovat pro pohonné hmoty právě tam. Několikakilometrové fronty nejsou žádnou výjimkou. Pokud by si někdo chtěl v Polsku výhodně natankovat do zásoby, mohou ho nepříjemně překvapit celníci. Přes hranice bez dokladů o zdanění je totiž povoleno v jednom autě přepravovat jen pohonné hmoty v běžných nádržích a navíc nejvýš 20 litrů v nádržích přenosných.

Česko volí jinou cestu

Česká republika se s rostoucími cenami vyrovnává po svém a po středečním prohlášení zvolila tzv. ropný trojlístek. Fialova vláda se rozhodla zrušit u pohonných hmot spotřební daň a zrušila dosud povinné přimíchávání biopaliv do nafty. Kromě toho bude denně reportovat čerpací stanice a hlídat jejich přiměřené marže.

Systém kontrol je ovšem momentálně v jednání a podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivana Indráčka diskuze začala, a je to otázka několika dnů, kdy bude mechanismus jasný.

Plán vlády na konec přidávání biosložky do nafty a benzínu může podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka narazit na evropská pravidla. Podle nich musí dodavatelé paliv dbát i na snižování emisí, což bez biosložky nebude možné.

„Vlastně se nestane vůbec nic. Vláda by musela také odbourat povinnost emisí, což ovšem není tak jednoduché. Podle mě by se museli zeptat v Bruselu, nebo jít do rizika, že jim to Brusel později omlátí o hlavu,“ upozornil.

Přimíchávání biosložky není sice podle Indráčka jedinou variantou, další možností by mohl být třeba nákup takzvaných emisních úspor. Biosložka je však nejlevnější.

Chorvatsko kontroluje marže

Aby chorvatská vláda zmírnila dopady růstu světových cen pohonných hmot na své občany a zajistila stabilní dodávky ropných produktů do celé země, rozhodla v úterý omezit marže na prodej benzinu a nafty a dočasně snížit spotřební daň z pohonných hmot.

Před měsícem vláda stanovila do 8. března maloobchodní stropy pro palivo Eurosuper 95 na 11,37 kuny (1,6 USD/1,5 eura) za litr, pro palivo Eurodizel na 11,29 kuny za litr a pro palivo Eurodizel BS modré barvy používané v zemědělství, rybolovu, akvakultuře a plachtění na 6,50 kuny za litr.

Další prodloužení tohoto opatření by pro mnoho prodejců pohonných hmot znamenalo ztráty a uzavření podniků, což pro vládu nepřipadá v úvahu. Aby tomu předešla, rozhodla se omezit celkovou marži na naftu a benzin na 0,75 kuny za litr a na 0,50 kuny u modrého paliva Eurodizel BS.

Kromě toho vláda na 90 dní sníží spotřební daň z benzinu o 0,40 kuny a z nafty o 0,20 kuny na litr. Na modrou naftu se spotřební daň nevztahuje.

„Podle našich odhadů a v důsledku těchto opatření klesnou rozpočtové příjmy ze spotřební daně z pohonných hmot o více než 150 milionů kun,“ dodal Plenković.

Vláda uvedla, že očekává, že od úterý budou ceny benzinu 12,19 kuny, nafty 12,53 kuny a modré nafty 8,04 kuny za litr.

Podobné kroky plánují i další země

Ve Francii, kde do prezidentských voleb zbývá pouhý měsíc, prohlásil prezident Emmanuel Macron, že jeho vláda brzy představí opatření na pomoc domácnostem, které se potýkají s vysokými cenami pohonných hmot, a upozornil, že již vynaložila 20 miliard eur ročně na zmírnění cen benzinu a elektřiny.

„Nenechám nikoho říkat, že vláda nic neudělala,“ řekl Macron během pondělní předvolební akce.

Mluvčí RAC pro pohonné hmoty Simon Williams vyzval britskou vládu, aby snížila národní daň z přidané hodnoty. „Snížení daně na 15 procent by řidičům ušetřilo 6,5 pence na benzínu. Nezdá se mi spravedlivé, aby vládní pokladna těžila z nárůstu ceny ropy, zatímco řidiči trpěli,“ řekl agentuře Reuters.

Irsko v úterý také již snížilo do konce srpna spotřební daň na benzín a naftu, aby zmírnilo břemeno rychle rostoucích cen benzínu.

Portugalsko také od pátku sníží zvláštní daň uvalenou na paliva, aby se vypořádalo s bezprecedentním nárůstem cen energií.