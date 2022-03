Bez biosložky v palivech nesplníme emisní pravidla, říká šéf petrolejářů

„Dodavatelé paliv, kromě toho, že mají povinnost plnit pohonné hmoty biopalivy, tak musejí také snižovat emise. I pokud se jim odbourá pouze povinnost přimíchávat biopaliva, zůstanou pořád ty emise. A aby splnili povinnost emisí, budou do pohonných hmot muset ta biopaliva stejné mísit,“ řekl iDNES.cz Indráček..

Rozhodnutí vlády tak podle něj nebude mít reálný dopad. „Vlastně se nestane vůbec nic. Vláda by musela také odbourat povinnost emisí, což ovšem není tak jednoduché. Podle mě by se museli zeptat v Bruselu, nebo jít do rizika, že jim to Brusel později omlátí o hlavu,“ upozornil.

Přimíchávání biosložky není sice podle Indráčka jedinou variantou, další možností by mohl být třeba nákup takzvaných emisních úspor. Bisoložka je však nejlevnější. „I když nám stát řekne, že ji nemusíme přimíchávat, tak ji budeme přimíchávat. Pokud by nám zakázali přimíchávat biosložku, budeme hledat jiné cesty, jak snižovat emise. Půjde o dražší varianty, takže poroste cena pohonných hmot,“ doplnil Indráček pro ČTK.

Pokud je za rozhodnutím vlády také zbavení povinnosti snižovat emise, potom zrušení povinnosti přimíchávat biosložku bude mít efekt. Vláda ale ve středu takovou informaci neuvedla. „Pokud by to vláda udělala, nafta by mohla jít o 1,5 koruny dolů, možná i o více, třeba až o dvě koruny,“ řekl Indráček.

S částkou dvě koruny na litr na tiskové konferenci operoval i ministr financí Zbyněk Stanjura, což by mohlo nasvědčovat tomu, že se kabinet touto cestou vydá. Legislativní proces by podle ministra měl postupovat rychle, vrátit se chce k předloze, kterou se ještě jako opozice snažily vládní strany prosadit už dříve.

Jozef Síkela @JozefSikela Chápu ty, kteří by chtěli zrušit přimíchávání biosložky do PHM. Z našich cenových analýz ale plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. Biosložku v palivech by ale bylo nutné okamžitě nahradit - u nafty by šlo o 6 procent - a to by vedlo k dalšímu tlaku na růst cen. oblíbit odpovědět

Rozdílný výklad toho, jak by se do cen konec biosložky mohl či nemohl promítnout, by také mohl vysvětlit odlišná stanoviska ministrů během několika dní. Ještě sedmého března totiž ministr průmyslu Jozef Síkela tvítoval, že konec přimíchávání biopaliv by na ceny měl nulový dopad. O dva dny později už ministr financí argumentoval zmiňovanou dvoukorunovou úsporou.