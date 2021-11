Strop na 33 korunách. Maďarsko zakáže zdražování benzinu a nafty

Od 15. listopadu po dobu tří měsíců nemohou ceny benzinu a nafty v Maďarsku překročit 480 forintů (33 korun) za litr. To je méně než v současnosti, kdy ceny na mnoha místech přesahují 500 forintů (35 korun).„Doufáme, že to pomůže ekonomice, mohlo by to přispět i k omezení inflace,“ řekl vedoucí premiérovy kanceláře Gergely Gulyás.

Orbán je u moci od roku 2010, parlamentní volby jsou plánovány na duben příštího roku. Opozice, povzbuzená dobrým výsledkem v místních volbách v roce 2019 a také příznivými průzkumy, se rozhodla utvořit společnou koalici, i když v ní jsou ideologicky velmi nesourodé strany od zelených, socialistů a liberálů až po pravicový Jobbik. Spojuje je touha zbavit moci Orbána, který vede spory s Evropskou unií kvůli migraci nebo politice vůči sexuálním menšinám, píše Reuters.

Akcie ropné a plynárenské společnosti MOL po oznámení chystaných opatření klesly o více než šest procent na nejnižší hodnotu za měsíc a půl. Mluvčí MOL zatím odmítla rozhodnutí vlády komentovat.

Míra inflace v Maďarsku podle údajů ze začátku tohoto týdne v říjnu vystoupila na 6,5 procenta. To je víc, než se čekalo. Přispěl k tomu růst cen pohonných hmot o 30,7 procenta.

Maďarská centrální banka začala v červnu zvyšovat svou hlavní úrokovou sazbu. V září ale tempo zpřísňování zpomalila. Podle některých ekonomů výrazněji zvýší hlavní úrok na svém dalším zasedání, které je příští týden, aby omezila inflaci a podpořila forint. Ten dnes k euru klesl nejníže za dva týdny.